Hòa nhạc ‘Tinh hoa Pháp’ do Techcombank và Masterise Group độc quyền tài trợ sắp diễn ra

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Victor Jacob - người từng nhận đề cử "Victoires de la Musique Classique" - giải thưởng âm nhạc cổ điển danh giá bậc nhất của nước Pháp. Ông cũng là "linh hồn" của nhiều tác phẩm kinh điển, từng tham gia chỉ huy tại nhiều Nhà hát Opera lớn ở Montpellier, Rouen, Versailles, Hồng Kông và Hà Nội. Hai đêm diễn hứa hẹn đưa khán giả đắm chìm trong những không gian di sản âm nhạc đầy cảm hứng của những nhà hát sang trọng tại Paris thế kỷ 19.

Chỉ trong thời lượng 90 phút, hơn 55 nghệ sĩ quốc tế thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Opera Hoàng gia Versailles - biểu tượng âm nhạc lâu đời và là niềm tự hào của nước Pháp, sẽ trình diễn với sự kết hợp hoàn hảo giữa các bản đơn ca (Solo), song ca (Duos) và các bản khí nhạc (Orchestra), cùng sự góp mặt của giọng nam cao lừng danh Julien Behr, chương trình chắc chắn sẽ tạo nên sức cuốn hút khó cưỡng. Là "bảo vật âm nhạc" của nước Pháp, ghi dấu ấn tại những nhà hát danh giá nhất thế giới từ Paris, New York đến Tokyo, Hồng Kông (Trung Quốc),... dàn nhạc đã chinh phục giới thưởng lãm tinh hoa và nhiều nguyên thủ quốc gia, cùng đoàn ngoại giao cấp cao khi đến thăm nước Pháp bằng những chuẩn mực nghệ thuật khắt khe nhất. Dàn nhạc sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 21.4 để chuẩn bị chỉn chu cho 2 đêm diễn, với những trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn nhất, đưa không gian thưởng lãm âm nhạc đẳng cấp quốc tế trở lại Thủ đô.

Sáng 21.4 Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles đã chính thức đặt chân tới Hà Nội

Không chỉ là nét độc đáo của không gian âm nhạc, "Tinh hoa Pháp" còn khơi gợi tò mò với khán giả và khách hàng cao cấp của Techcombank và hệ sinh thái bởi sự xuất hiện của thương hiệu Mellow Six, một đẳng cấp danh giá về ẩm thực được ghi nhớ bởi ánh sáng, âm nhạc và hương vị, hòa quyện như một bản giao hưởng được sắp đặt khéo léo, dẫn dắt một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ: "Kiên định mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng, "Tinh hoa Pháp" không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một phần trong hành trình kiến tạo trải nghiệm xứng tầm của Hệ sinh thái toàn diện - nơi văn hóa, nghệ thuật và phong cách sống hội tụ để định hình chuẩn quốc tế. Qua đó, Techcombank và Hệ sinh thái mang đến những giá trị và đặc quyền tinh hoa của thế giới, mỗi trải nghiệm được thiết kế riêng và nhất quán cho từng khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình có quy mô và tầm vóc quốc tế, từng bước kiến tạo những đặc quyền xứng tầm, hướng tới hành trình khác biệt, đẳng cấp và bền vững".