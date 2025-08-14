Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Họa sĩ 'Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên đưa 'Giấc mơ mang tên mình' vào TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
14/08/2025 11:42 GMT+7

'Giấc mơ mang tên mình' là triển lãm cá nhân thứ 2 (sau triển lãm 'Góc nhìn đa chiều' tại Hà Nội) của 'Khát vọng Dế Mèn 2025' Phạm Hải Nguyên. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm của Nguyên được giới thiệu đến công chúng TP.HCM.

Triển lãm Giấc mơ mang tên mình của "Khát vọng Dế Mèn 2025" Phạm Hải Nguyên khai mạc chiều 15.8 tại 22 Gallery (TP.HCM) và diễn ra đến ngày 25.8, trưng bày 35 bức tranh, do nhà sưu tập Lý Đợi làm giám tuyển.

Họa sĩ 'Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên đưa 'Giấc mơ mang tên mình' vào TP.HCM - Ảnh 1.

Lần đầu tiên Phạm Hải Nguyên mang triển lãm cá nhân đến với công chúng yêu mỹ thuật TP.HCM

Họa sĩ 'Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên đưa 'Giấc mơ mang tên mình' vào TP.HCM - Ảnh 2.

Không gian phòng tranh của "Khát vọng Dế Mèn 2025" Phạm Hải Nguyên tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM)

ẢNH: LÝ ĐỢI

Họa sĩ "Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên sinh năm 2012, lớn lên tại Lạng Sơn. Cả gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, trừ Nguyên, cậu bé duy nhất - tính tới thời điểm hiện tại - thể hiện lòng đam mê mãnh liệt với hội họa theo khuynh hướng trừu tượng, sau khi vẽ biểu hiện.

"Tôi muốn tạo ra những tác phẩm không chỉ thể hiện bản thân mà còn ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người xem. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cảm xúc muốn chia sẻ với người yêu hội hoạ. Triển lãm lần này không chỉ là cơ hội để tôi thể hiện nghệ thuật của mình, mà còn là dịp kết nối với cộng đồng yêu nghệ thuật", Nguyên chia sẻ.

Theo giám tuyển Lý Đợi: "Điểm độc đáo trong tranh của Nguyên chính là cách kết hợp tài tình giữa hình ảnh và chữ viết tiếng Anh. Những con chữ xuất hiện không mang tính giải thích trực tiếp, mà như những mật mã, gợi ý để người xem tự khám phá thông điệp ẩn sau nét vẽ. Cách tiếp cận này khiến mỗi bức tranh không chỉ là tác phẩm thị giác, mà còn là một cuộc đối thoại mở giữa họa sĩ nhí và khán giả. Người xem buộc phải suy ngẫm, đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời, từ đó kết nối cảm xúc với tác phẩm".

Năng khiếu hội họa của bạn được chính thầy giáo dạy mỹ thuật của trường - họa sĩ Hoàng Văn Điểm - phát hiện, vào năm học lớp 4. Mùa hè năm 2022, 'Khát vọng Dế Mèn 2025' Phạm Hải Nguyên chính thức được làm quen với toan, màu acrylic tại xưởng vẽ của thầy Hoàng Văn Điểm, giúp em có thêm nhiều kiến thức về màu sắc và bố cục trong mỹ thuật.


Với Giấc mơ mang tên mình, họa sĩ Hoàng Văn Điểm nhận xét: "Tranh của Phạm Hải Nguyên là một hành trình sáng tạo đầy cá tính, nơi sự hồn nhiên tuổi nhỏ hòa quyện cùng tư duy nghệ thuật hiện đại, đậm chất trừu tượng. Lấy cảm hứng từ danh họa Picasso, Nguyên phóng khoáng biến đổi hình ảnh thành những mảnh ghép ý niệm, phá vỡ quy tắc truyền thống để tạo nên một thế giới riêng đầy bí ẩn và gợi mở". 

Họa sĩ 'Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên đưa 'Giấc mơ mang tên mình' vào TP.HCM - Ảnh 3.

Tác phẩm MonaLisa

Họa sĩ 'Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên đưa 'Giấc mơ mang tên mình' vào TP.HCM - Ảnh 4.

Tiểu thư 24

Họa sĩ 'Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên đưa 'Giấc mơ mang tên mình' vào TP.HCM - Ảnh 5.

Tương tư

Nói về tài năng của "Dế Mèn" Phạm Hải Nguyên, họa sĩ Thành Chương cho rằng: "Các bạn nhỏ bây giờ không chỉ có nhiều điều kiện để xem, để học, để vẽ, mà quan trọng nhất là thích vẽ gì thì được vẽ nấy. Thời trước hoặc thời của chúng tôi, ngoài nét hồn nhiên, trong sáng, thì trẻ em không phải muốn vẽ gì cũng được vẽ nấy đâu. Trong sự tự do bày tỏ này, đã có vài em nổi trội hơn các bạn đồng trang lứa, vẽ rất có nét, có hồn, vẽ rất vững vàng, quả là đáng vui mừng".

"Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 mang đến cho tôi một nguồn động viên to lớn. Được lắng nghe các ý kiến đánh giá của các họa sĩ lâu năm trong nghề đã giúp tôi tự tin hơn về sự lựa chọn cá nhân trong hội họa. Với tôi, giải thưởng không chỉ ghi dấu thành tựu cá nhân mà còn là sự công nhận bước đầu từ các họa sĩ dày dạn kinh nghiệm trong nghề", Phạm Hải Nguyên chia sẻ.

Khát vọng dế mèn "Dế mèn" Phạm Hải Nguyên họa sĩ Thành Chương 22 Gallery Giấc mơ mang tên mình
