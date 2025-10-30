Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/10/2025 10:45 GMT+7

"Tựa như hai con sóng từ hai đầu đất nước, Hoàng Võ và Đức Giang gặp nhau nơi dòng sông Sài Gòn – con sông thứ 3 của sự dung hòa và sáng tạo. Họ khác nguồn, khác dòng phù sa, nhưng cùng vỗ về một bờ chung - bờ của hội họa, của tình người, của niềm tin vào cái đẹp", giám tuyển Phan Trọng Văn nhìn nhận.

Chiều 31.10 tại Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM), họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang (cùng sinh năm 1969) sẽ có chung cuộc triển lãm Hi.69, giới thiệu những tác phẩm tuyển chọn của hai tác giả đến công chúng yêu mỹ thuật phương nam. 

Người xem sẽ có dịp gặp gỡ những đứa con tinh thần của một họa sĩ thấm đẫm sắc nắng miền sông nước Mê Kông và những tác phẩm mang theo sắc nâu sòng của phù sa sông Hồng, trầm tích của gốm cổ Bát Tràng. 

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm- Ảnh 1.

Hội họa của Hoàng Võ giàu nhịp điệu, mạnh về sắc độ và bút pháp

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm- Ảnh 2.

Trong sáng tác, Hoàng Võ chọn cách buông để tìm một ngôn ngữ khác, trừu tượng, cảm xúc hơn

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm- Ảnh 3.

Tác phẩm Thành phố bên sông như một lời thì thầm của họa sĩ Hoàng Võ

Ảnh: NVCC

Hoàng Võ và Đức Giang: vẽ bằng nhịp sống, vẽ bằng ký ức

Hội họa của Hoàng Võ giàu nhịp điệu, mạnh về sắc độ và bút pháp, thể hiện tinh thần sống tự do, nhiệt thành và nhiều năng lượng. Là người nhiều năm giảng dạy hình họa, Hoàng Võ hiểu rõ giá trị của cấu trúc và hình khối, nhưng trong sáng tác, anh lại chọn cách buông để tìm một ngôn ngữ khác, trừu tượng hơn, cảm xúc hơn. Chính sự đối lập này khiến tranh của anh mang sức căng nội tại: giữa lý tính và bản năng, giữa khuôn thước và tự do. 

Họa sĩ Hoàng Võ bộc bạch: "Dưới những lớp sơn mạnh, vẫn có khoảng dừng, nơi ánh sáng dịu đi và cảm xúc lắng lại, tôi vẽ như một cách duy trì sự sống, lao động mỗi ngày, tìm niềm vui trong chính hành động sáng tạo. Hội họa không phải để minh họa ý niệm, mà để tôi được sống trọn trong nhịp của màu sắc và năng lượng".

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm- Ảnh 4.

Hoàng Võ đậm chất Nam bộ

Ảnh: NVCC

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm- Ảnh 5.

Đức Giang mang nét sâu lắng và trầm tĩnh của người Hà Nội

Ảnh: NVCC

Đức Giang thì chọn đi vào vùng sâu của cảm xúc, nơi màu sắc, chất liệu và bề mặt trở thành ngôn ngữ thay cho lời nói. 

Một người vẽ bằng nhịp sống, người kia vẽ bằng ký ức, nhưng cả hai gặp nhau ở điểm chung: sự trung thực với cảm xúc, coi hội họa như một cách sống hơn là một mục tiêu.

Xem tranh của Hoàng Võ, người xem như được truyền thêm năng lượng tích cực, bộc trực và đậm chất "anh hai Sài Gòn", trong khi tranh của họa sĩ Đức Giang lại mở ra không gian tinh tế, sâu lắng và trầm tĩnh của người Hà Nội. Khi đặt cạnh nhau, hai giọng hội họa ấy không đối lập mà bổ sung, tạo nên một cuộc đối thoại tự nhiên giữa chuyển động và lặng im, giữa cảm xúc và chiêm nghiệm.

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm- Ảnh 6.

Tranh Đức Giang có độ lặng sâu như mặt nước trong lúc không gió...

Họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang 'đối thoại' bằng cảm xúc và chiêm nghiệm- Ảnh 7.

... và chất liệu và bề mặt trở thành ngôn ngữ thay cho lời nói

Ảnh: NVCC

"Với tôi, hội họa là một cách để lắng nghe mình, chứ không phải để nói. Mỗi lần vẽ, tôi chỉ mong tìm lại cảm giác chân thật nhất của một trạng thái, có khi là một ký ức đã xa, có khi chỉ là một thoáng cảm xúc chưa kịp gọi tên. Bút pháp không cần mạnh, chỉ cần đủ để chạm được vào cái run nhẹ của cảm xúc", họa sĩ Đức Giang chia sẻ.

"Anh em ta như sóng cùng vỗ bờ/Dẫu khác nguồn vẫn cùng ra biển lớn" (nhạc sĩ Trần Tiến). Hai câu hát ấy chính là tinh thần của Hi.69. Một cuộc hội ngộ của hai người nghệ sĩ đồng niên, hai miền đất, cùng chảy trong một dòng sông sáng tạo không biên giới", giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn.

Tin liên quan

Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 năm 2022

Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 năm 2022

Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 27 năm 2022 là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước nói chung và hướng đến sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022).

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề Y?

Ươm mầm sáng tạo với triển lãm mỹ thuật thiếu nhi ‘Màu yêu thương’

Khám phá thêm chủ đề

họa sĩ Đức Giang triển lãm mỹ thuật mới anh Hai Sài Gòn Họa sĩ Phan Trọng Văn người Hà Nội sông nước Mê kông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận