‘Họa sĩ nhí’ Cherry bán tranh, góp tiền giúp bệnh nhi khó khăn

Cherry tên thật là Phan Ngọc Minh, đến từ TP.HCM. Cô bé được biết đến là một họa sĩ nhí có niềm đam mê hội họa và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bắt đầu cầm cọ từ năm 3 tuổi, Cherry dần xem hội họa như một phần tự nhiên trong cuộc sống. Với sự động viên, ủng hộ của gia đình, đến nay, em đã hoàn thành hơn 200 bức tranh mang phong cách tự do, phóng khoáng và giàu màu sắc.

Cherry được gia đình ủng hộ khi phát triển niềm đam mê hội họa Ảnh: NVCC

Thế giới tranh của Cherry không bị bó buộc trong những khuôn mẫu. Từ cây cối, động vật, con người đến những cảnh vật quen thuộc, cô bé 11 tuổi đều thể hiện qua góc nhìn riêng, hồn nhiên, giàu trí tưởng tượng và ngập tràn màu sắc.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện nhỏ được kể bằng sắc màu. Nhưng điều khiến hành trình của Cherry trở nên đặc biệt không chỉ là niềm đam mê hay khả năng hội họa, mà còn ở mong muốn dùng chính những tác phẩm của mình để giúp đỡ người khác, lan tỏa yêu thương đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ niềm đam mê đến hành trình sẻ chia

Từ tháng 8.2024 đến tháng 11.2025, Cherry đã phối hợp với một quỹ thiện nguyện bán hơn 51 bức tranh, thu về hơn 530 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được cô bé cùng quỹ sử dụng để hỗ trợ chi phí cho 53 ca phẫu thuật của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Những tác phẩm mới là góc nhìn trong trẻo của cô bé 11 tuổi về cuộc sống xung quanh Ảnh: NVCC

Trong tháng 10 và 11.2026, Cherry tiếp tục giới thiệu 93 tác phẩm tại các không gian ở TP.HCM. Theo thông tin từ chương trình, 80% doanh thu bán tranh sẽ được trích vào quỹ để hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Qua đó, cô bé tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia mà mình đã bắt đầu từ trước.

Ngay trong ngày đầu tiên, 84 bức tranh đã tìm được chủ nhân, mang về tổng doanh thu 555 triệu đồng. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của những tác phẩm hội họa khi được kết nối với một mục đích nhân văn: từ niềm đam mê của một cô bé, những bức tranh có thể góp phần mang đến cơ hội điều trị cho các bệnh nhi khó khăn.

Ngày 14.10 tới, Cherry sẽ cùng quỹ thiện nguyện đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trao những phần quà được gửi gắm từ nguồn thu bán tranh đến các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Với cô bé, nghệ thuật không chỉ là những nét vẽ hay sắc màu, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng, để yêu thương được sẻ chia và hy vọng được tiếp thêm.