Thời sự

Hỏa tốc 'siết' nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng HiPP

Đan Thanh
21/04/2026 19:40 GMT+7

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực tăng cường quản lý sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu.

Theo thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin truyền thông, có sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe người tiêu dùng.

Để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa nhập khẩu, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP.

Hỏa tốc 'siết' nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng HiPP - Ảnh 1.

Hình ảnh sản phẩm đang bị thu hồi ở một số nước châu Âu

ẢNH: HIPP

Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) liên quan đến sản phẩm nêu trên; kịp thời áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp theo quy định.

Cạnh đó, rà soát, thực hiện đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, chú trọng công tác tiếp nhận hồ sơ, trao đổi thông tin giữa các khâu trong quy trình thủ tục hải quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi gian lận.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo về cục (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) các trường hợp phát hiện vi phạm, nghi vấn hoặc các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, xử lý.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 19.4, Cơ quan An toàn thực phẩm và sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP vegetable carrot with potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột. 

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên...

Liên quan đến sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây loại hũ 190 gram, lưu hành tại Áo của Công ty HiPP nghi có chứa thuốc chuột, Cục An toàn thực phẩm đề nghị rà soát kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; rà soát công bố sản phẩm trên cả nước.

