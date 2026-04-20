Nghi vấn hũ ăn dặm HiPP chứa thuốc chuột

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 19.4.2026, Cơ quan An toàn thực phẩm và sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP vegetable carrot with potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Rà soát kinh doanh sản phẩm sữa nghi có chứa thuốc chuột ẢNH VFA.GOV.VN

Tại Việt Nam, để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương, đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên; báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27.4.2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, cho biết, tại Việt Nam, HiPP có các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ. Nhưng theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh báo, lô sản phẩm nêu trên là sản phẩm ăn dặm, và chỉ lưu hành nội địa nước sở tại.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm vẫn đề nghị rà soát và cảnh báo nếu sản phẩm có bán trong nước qua kênh trực tuyến, sàn thương mại điện tử.

Ăn dặm là sản phẩm dinh dưỡng do các địa phương cấp công bố chất lượng sản phẩm, do đó, các địa phương cũng cần rà soát để kịp thời có thông tin đến người tiêu dùng.