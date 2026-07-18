Hỏa tốc ứng phó mưa lớn ở miền Bắc

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa lớn, tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) 406 mm, Nậm Păm (Sơn La) 378 mm, Phúc Than (Lai Châu) 353 mm. Mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản của người dân, diện tích sản xuất nông nghiệp; một số tuyến đường, công trình cơ sở hạ tầng bị sạt lở, hư hại.

Xã Mường Than (Lai Châu) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua ẢNH: UBND XÃ MƯỜNG THAN

Theo dự báo, thời gian tới khu vực vùng núi, trung du miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Không quân sẵn sàng cất cánh cứu hộ người dân bị cô lập

Để chủ động, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quân đội nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra, tổ chức kíp trực tăng cường, điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu 1, 2, 3 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban ngành kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, khu vực ngập lụt, chia cắt, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, điều động lực lượng, phương tiện di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 2 chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương sử dụng lực lượng phương tiện tiếp tục, khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, khôi phục các tuyến đường giao thông; hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng bị ngập lụt, chia cắt khi có lệnh của bộ.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Viettel sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất; đồng thời cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.