Hóa trang thành người ăn xin dịp Halloween, triệu phú Mỹ hứng chỉ trích dữ dội

Daily Mail đưa tin ngày 1.11, Martha Stewart - biểu tượng kinh doanh trong lĩnh vực phong cách sống của Mỹ với khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD, đang trở thành tâm điểm tranh cãi vì màn hóa trang gây phản ứng trái chiều trong dịp Halloween năm 2026.

Nhận chỉ trích vì dùng hình ảnh người vô gia cư làm quảng cáo

Sự việc bắt đầu khi Martha Stewart đăng tải một bài viết gồm nhiều hình ảnh trên Instagram nhằm quảng bá dòng nến thơm Halloween hợp tác cùng kênh mua sắm QVC. Trong số đó có một bức ảnh chụp chính bà trong bộ trang phục đặc biệt. Trong ảnh, Martha Stewart mặc quần áo cũ rách, gương mặt được hóa trang lem luốc. Bà cầm một tấm bìa carton với dòng chữ: "Tôi đang đói, xin hãy giúp tôi". Đi kèm bức ảnh là nội dung quảng cáo: "Nến QVC của tôi là lựa chọn tuyệt vời cho Halloween".

Martha Stewart là một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ trong lĩnh vực phong cách sống và nội trợ Ảnh: Reuters

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, không ít ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng một người sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD lại biến hoàn cảnh đói nghèo và vô gia cư của những người yếu thế thành trang phục vui chơi, thậm chí sử dụng hình ảnh này để quảng bá sản phẩm. Một số người chỉ trích hành động của Martha Stewart là "thiếu nhạy cảm" và "xa rời thực tế".

Khi tranh cãi ngày càng lan rộng, Martha Stewart âm thầm xóa bức ảnh khỏi trang cá nhân. Sau đó, thông qua người phát ngôn, nữ doanh nhân gửi một tuyên bố chính thức tới truyền thông để giải thích về sự việc. "Trong nhiều thập kỷ, tôi luôn nỗ lực chia sẻ với mọi người cách tận hưởng Halloween, từ những công thức nấu ăn thú vị và phù hợp với dịp lễ, các ý tưởng thủ công độc đáo cho đến bí quyết tổ chức và tiếp đón khách, để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn một trong những ngày lễ được yêu thích nhất trong năm", Martha Stewart cho biết.

Đề cập trực tiếp đến bộ trang phục gây tranh cãi, bà nói: "Tôi rất buồn khi biết trang phục Halloween của mình ngày hôm qua đã khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, bởi đó hoàn toàn không phải chủ ý của tôi". Theo Martha Stewart, mục đích của màn hóa trang là thu hút thêm sự chú ý đối với vấn đề vô gia cư. "Bộ trang phục này nhằm giúp nhiều người quan tâm hơn đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là tình trạng vô gia cư. Đây vẫn là một trong những thách thức lớn và cuộc khủng hoảng kéo dài mà nước Mỹ đang phải đối mặt, đồng thời cũng là lĩnh vực tôi luôn đặc biệt quan tâm", bà cho biết. Martha Stewart nói thêm rằng trong nhiều năm qua, bà đã dành thời gian và công sức hỗ trợ các tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực này và sẽ tiếp tục đóng góp để tạo ra những thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, sau tuyên bố giải thích của Martha Stewart, tranh luận trên mạng xã hội vẫn tiếp tục. Nhiều ý kiến phản đối cho rằng hình ảnh một triệu phú đứng trước căn biệt thự, hóa trang thành người ăn xin rồi sử dụng hình ảnh đó để quảng bá nến cao cấp là điều khó chấp nhận.

Từ 'nữ hoàng nội trợ' đến doanh nhân triệu đô

Martha Stewart là một trong những nhân vật nổi bật của giới kinh doanh Mỹ trong nhiều thập kỷ. Bà bắt đầu xây dựng tên tuổi thông qua các cuốn sách về nấu ăn, nội trợ và phong cách sống, trước khi mở rộng sang lĩnh vực truyền hình và xây dựng đế chế truyền thông Martha Stewart Living Omnimedia.

Martha Stewart từng trở thành nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của Mỹ khi công ty của bà niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 1999 Ảnh: AFP

Khi công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ) vào năm 1999, Martha Stewart từng trở thành nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của Mỹ. Năm 2004, bà bị kết án 5 tháng tù vì các tội danh liên quan đến một vụ giao dịch cổ phiếu gây tranh cãi. Sau khi mãn hạn tù, Martha Stewart nhanh chóng tái thiết hoạt động kinh doanh. Hiện nay, nhờ bất động sản, xuất bản, các chương trình truyền hình, hợp tác thương mại và hàng loạt thỏa thuận cấp phép thương hiệu, tài sản cá nhân của Martha Stewart được ước tính ở mức khoảng 400 triệu USD.

Đây cũng không phải lần đầu tiên trong thời gian gần đây bà trở thành tâm điểm tranh luận vì những phát ngôn hoặc hành động của mình. Trong một chương trình podcast về tài chính cách đây không lâu, Martha Stewart công khai bác bỏ mô hình làm việc truyền thống từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đồng thời tỏ ra không đồng tình với khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bà thậm chí cho rằng những người quá chú trọng đến việc tìm kiếm sự cân bằng là thiếu sáng suốt và nhàm chán, đồng thời nhận định rằng muốn tồn tại trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, một người phải dành toàn tâm toàn ý cho công việc.

Trước Halloween, trong một buổi ghi hình nấu ăn của chương trình Today, Martha Stewart cũng từng gây chú ý khi tỏ ra khó chịu sau khi bạn dẫn đồng nghiệp vô tình làm nhỏ sốt chocolate lên chiếc quần trắng hàng hiệu trị giá khoảng 3.000 USD của bà.