Phòng vé Hollywood hụt hơi trong mùa Halloween

Khi phim tài liệu bất ngờ vượt mặt 'bom tấn' siêu anh hùng

Mùa Halloween năm nay, phòng vé Bắc Mỹ ghi nhận chuyện lạ: phim tài liệu về Elizabeth Holmes lại đánh bại tác phẩm siêu anh hùng của nhà DC để chễm chệ ở vị trí số 1. Sự đổi ngôi này diễn ra trong bối cảnh tổng doanh thu phòng vé toàn thị trường rơi xuống mức thấp kỷ lục của năm, dấy lên nhiều hoài nghi về sức hút của rạp chiếu trước thói quen giải trí đang thay đổi từng ngày của công chúng.

Tạo hình của Tom Rhys Harries trong tác phẩm Clayface do Warner Bros. phát hành ẢNH: AP

Theo AP, tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần (30.10 - 1.11) ước tính chưa đầy 56 triệu USD (khoảng 1.420 tỉ đồng), trở thành đợt bán vé ế ẩm thứ hai tính từ đầu năm đến nay. Lý do trực tiếp được AP dẫn ra là vì đêm Halloween rơi đúng vào thứ bảy, khiến phần lớn khán giả mải mê tụ tập tiệc tùng, hóa trang vui chơi thay vì kéo nhau đi xem phim.

Giữa bức tranh ảm đạm đó, bộ phim tài liệu You Can See Everything xoay quanh Elizabeth Holmes, "nữ quái" công nghệ sinh học sụp đổ cùng bê bối Theranos, bất ngờ vọt lên dẫn đầu với 10,6 triệu USD (khoảng 269 tỉ đồng) dù đã sang tuần chiếu thứ ba. Tác phẩm do Nathan Fielder và Lance Oppenheim làm đạo diễn, nâng tổng doanh thu nội địa lên 63,9 triệu USD (khoảng 1.620 tỉ đồng), trong khi tiền vốn bỏ ra làm phim chỉ khoảng 7 triệu USD (khoảng 178 tỉ đồng).

Bám sát phía sau là Clayface đến từ DC Studios với 10,4 triệu USD (khoảng 264 tỉ đồng), giảm 57% doanh thu so với tuần đầu chào sân. Tổng doanh thu bán vé nội địa của phim đạt khoảng 44,1 triệu USD (khoảng 1.120 tỉ đồng), vừa bằng đúng khoản kinh phí sản xuất ban đầu.

Theo AP, khoảng cách giữa hai vị trí đầu bảng vỏn vẹn khoảng 200.000 USD (khoảng 5 tỉ đồng). Tờ Variety nhận định đây là kỳ tích hiếm có đối với một bộ phim tài liệu dài gần ba tiếng đồng hồ. Thành công của dự án nhà A24 đến từ hiệu ứng truyền miệng tích cực, cùng tệp khán giả tò mò muốn đào sâu lại scandal lừa đảo từng chấn động thung lũng Silicon.

Ở chiều ngược lại, Clayface lại là trường hợp đáng ngẫm. Bộ phim khai thác nhân vật phản diện kinh dị trong thế giới Batman có mức đầu tư khoảng 44 triệu USD (khoảng 1.118 tỉ đồng), con số khá khiêm tốn so với các "bom tấn" siêu anh hùng khác. Hết tuần Halloween, phim thu về 44,1 triệu USD tại thị trường nội địa và 83 triệu USD (khoảng 2.108 tỉ đồng) trên phạm vi toàn cầu.

Sự đổi ngôi này cho thấy cái tên thương hiệu hay đầu tư "khủng" không còn là tấm vé bảo đảm cho ngôi đầu phòng vé. Dù vậy, một tuần công chiếu chưa đủ để kết luận dòng phim tài liệu đã đè bẹp phim siêu anh hùng, bởi sự lên xuống còn tùy thuộc thời điểm, quy mô quảng bá lẫn thị hiếu của người xem.

Nhân vật Prue McKeel trong tác phẩm Wildwood do hãng LAIKA Studios sản xuất ẢNH: AP

Hollywood làm gì để kéo khán giả trở lại rạp?

Không riêng hai vị trí dẫn đầu, các phim còn lại trên bảng xếp hạng cuối tuần cũng thu về những con số khá thấp. AP ghi nhận phim hoạt hình Wildwood của nhà Laika đứng thứ ba với 7,5 triệu USD (khoảng 190 tỉ đồng); phim hài giả tưởng Wicker thu 4,1 triệu USD (khoảng 104 tỉ đồng), còn Street Fighter chỉ vớt vát được 3,2 triệu USD (khoảng 81 tỉ đồng).

Thực tế này cho thấy các tên tuổi lớn dẫu có lợi thế từ cộng đồng fan trung thành thì cũng khó giữ nhiệt qua nhiều tuần. Như Clayface, dù mang mác DC nhưng doanh thu tuần hai đã rơi thẳng đứng 57%, từ 24 triệu USD xuống còn 10,4 triệu USD theo dữ liệu của The Numbers. Trong khi đó, một câu chuyện có thật đầy tranh cãi như Elizabeth Holmes trong You Can See Everything lại đủ sức kéo người xem ra rạp, đem về doanh thu gấp nhiều lần tiền vốn.

Nhiều ý kiến cho rằng các rạp chiếu đang phải gồng mình đấu lại vô số hình thức giải trí khác, từ mạng xã hội, game online cho đến các nền tảng xem phim trực tuyến. Tuy nhiên, trả lời trên Variety ngày 2.11, chuyên gia Paul Dergarabedian của hãng phân tích Rentrak nhận định sự bận rộn của khán giả trong đêm Halloween chỉ mang tính thời điểm, không nên vội quy chụp đây là bước lùi dài hạn của thói quen ra rạp.

Hơn nữa, số liệu từ AP khẳng định tổng doanh thu phòng vé nội địa Mỹ tính từ đầu năm 2026 đến nay vẫn tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tiến sát mốc 8,5 tỉ USD (khoảng 216.000 tỉ đồng). Thị trường rõ ràng chưa rơi vào khủng hoảng chỉ vì vài ngày lễ vắng khách. Câu chuyện phòng vé Hollywood mùa Halloween vì thế chỉ phản ánh tính khó đoán của thị trường.