Phim mới của Tom Cruise bị chê thậm tệ, loạt sao Hollywood đồng loạt bảo vệ

Digger được đánh giá là bước đi đầy táo bạo của Tom Cruise ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM DIGGER

Ra mắt từ đầu tháng 10.2026, Digger do Tom Cruise đóng chính nhận nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim hài đen đầy châm biếm này được chấm 53% trong số hơn 300 bài phê bình. Trang này tổng hợp chung từ ý kiến của các cây bút phê bình: "Một bộ phim châm biếm cách điệu với thiết kế táo bạo nhưng lại quá kiểu cách khiến một số tiếng cười không được trôi chảy. Digger là một cú vung xẻng táo bạo của Tom Cruise và đạo diễn Alejandro González Iñárritu, nó thất bại nhiều như thành công".

Digger cũng thất bại trên đường đua thương mại khi chỉ thu về 16 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ và 25 triệu USD từ thị trường quốc tế. Con số này khiến tác phẩm đối diện với thua lỗ nặng. Theo Variety, với ngân sách sản xuất và tiếp thị lớn, Digger cần thu về 350 triệu USD mới hòa vốn. Báo cáo mới nhất của trang này cho thấy dự án đã khiến Warner Bros. lỗ khoảng 245 triệu USD, trở thành một trong những thất bại tốn kém nhất trong lịch sử hãng phim.

Loạt sao công khai bênh vực Tom Cruise và 'Digger'

Tác phẩm mới của Tom Cruise được nhiều ngôi sao Hollywood công khai ủng hộ giữa lúc đang thất bại ngoài phòng vé ẢNH: REUTERS

Giữa lúc Digger đang đối mặt với những đánh giá trái chiều và ế ẩm ngoài rạp chiếu, nhiều ngôi sao đã công khai đứng về phía bộ phim. Mới đây nhất, tài tử Ben Affleck đã cảnh báo khán giả về hậu quả của việc họ chỉ trích, chê bai bộ phim. Ngôi sao 7X nhấn mạnh chuyện công khai vùi dập Digger chỉ khiến các hãng phim lớn ở Hollywood sản xuất thêm những bộ phim "dở tệ", không có gì nổi bật. Theo đó, ngành công nghiệp điện ảnh này sẽ theo đuổi nhiều bộ phim ăn theo thương hiệu lớn và phim nhượng quyền.

"Chuyện này hơi giống với kiểu bắt nạt ở trường trung học, khi những người thậm chí còn chưa xem phim cũng tham gia chỉ trích. Thành thật mà nói, bạn có thể thấy điều tương tự đang diễn ra hiện nay với Digger. Ai cũng muốn ăn mừng thất bại phòng vé này như thể đó là điều thú vị nhất từng xảy ra. Trong khi đó, bạn phải nghĩ rằng đây là một bộ phim khá tham vọng, thú vị, được thực hiện bởi những con người thú vị và có tài năng", Ben Affleck chia sẻ.

Nhà làm phim 54 tuổi nói thêm: "Ai cũng muốn xăm xoi những con số, xem bộ phim đã thua lỗ bao nhiêu hay đại loại thế. Với tôi, tôi chỉ nghĩ rằng: nếu bạn trừng phạt những bộ phim dám đối diện với rủi ro, thì đoán xem bạn sẽ nhận lại được gì? Một loạt những bộ phim nhạt nhẽo, rập khuôn và chẳng có gì khác biệt. Bạn không thể tạo ra điều gì thú vị nếu không dám đặt cược lớn".

Ben Affleck mong khán giả ủng hộ những bộ phim dám mạo hiểm ẢNH: REUTERS

Không chỉ có Ben Affleck, nhiều tên tuổi trong ngành giải trí như: Jane Fonda, Guillermo del Toro, Mandy Patinkin, Anne Hathaway, Glen Powell… đã công khai lên tiếng ủng hộ Tom Cruise và bộ phim mới nhất của tài tử. Như Guillermo del Toro thẳng thắn viết trên X: "Hãy yêu nghệ thuật. Mặc kệ những con số thống kê phòng vé".

Neil Young đăng tải trên trang cá nhân rằng Digger là "bộ phim hay nhất mà tôi từng xem". Ngôi sao 80 tuổi nhấn mạnh đây là một tác phẩm nghệ thuật giàu tính biểu đạt, phản ánh thời đại. Những vấn đề được đề cập trong Digger phản chiếu trực tiếp bối cảnh chính trị và xã hội hiện tại. "Bộ phim chứa đựng quá nhiều cách thể hiện nghệ thuật đầy sáng tạo cùng những chuyển hướng đột ngột, táo bạo, đến mức có thể khiến những khán giả vốn mong đợi một bộ phim thương mại theo công thức quen thuộc ngày nay cảm thấy quá tải và khó tiếp nhận", ông đánh giá.

Diễn viên kỳ cựu Mandy Patinkin ca ngợi Digger là một trong những tác phẩm điện ảnh tuyệt vời nhất mà ông từng được xem trong đời mình. "Đây là một tác phẩm phi thường. Nó đưa trái tim và tâm hồn ta trở lại với điện ảnh. Tất cả những điều mà chúng ta yêu thích ở điện ảnh đều hội tụ trong bộ phim này", nghệ sĩ 73 tuổi bộc bạch.

Anne Hathaway đánh giá cao bộ phim của đàn anh ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, minh tinh Anne Hathaway chấm phim 10/10 điểm. Cô viết trên Letterboxd: "Tôi vô cùng yêu thích bộ phim xuất sắc này. Mộ tác phẩm thông minh, kỳ ảo, táo bạo, hài hước và đầy tham vọng. Bộ phim hoàn toàn xứng đáng để bạn dành thời gian ra xem và tự mình quyết định cảm nhận về nó".

Còn Jane Fonda đánh giá Digger có cách tiếp cận độc đáo, đầy mạo hiểm để đánh thức nhận thức của mọi người về khủng hoảng khí hậu. Bà cho rằng sức sáng tạo của tác phẩm vượt xa khuôn mẫu thông thường. Fonda nói thêm: "Bộ phim cho phép chúng ta chứng kiến một khía cạnh khác trong sự can đảm của Tom Cruise. Việc cậu ấy đảm nhận vai diễn này là một quyết định đầy táo bạo và mạo hiểm. Cậu ấy đã thể hiện vai diễn rất xuất sắc và cũng vô cùng can đảm. Tom Cruise đã dốc hết sức mình, hoàn toàn hóa thân vào nhân vật".