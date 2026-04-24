Hoài Linh diện áo bà ba tái xuất trong đêm nhạc Bằng Cường

Trong đêm nhạc, Bằng Cường trình diễn loạt ca khúc gắn liền tên tuổi như: Tình yêu và nỗi nhớ, Dòng sông buồn, Hình bóng em… Anh cũng song ca cùng Quang Hà trong những bản hit cũ, gợi lại ký ức thanh xuân của nhiều khán giả.

NSƯT Hoài Linh tái xuất phòng trà

Hoài Linh góp mặt trong đêm nhạc lần này xuất phát từ tình cảm dành cho Bằng Cường, người em từng đồng hành cùng anh qua nhiều chuyến lưu diễn Ảnh: NVCC

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh trong tiểu phẩm hài Trúng số, diễn cùng nghệ sĩ Tiến Khoa. Trên sân khấu, nam danh hài duyên dáng trong bộ bà ba cùng với khăn rằn, chiếm trọn cảm tình khán giả.

Sau tiết mục, nam danh hài xúc động chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới trở lại không gian phòng trà, rất vui khi gặp lại quý vị. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để các ca sĩ, nhất là các bạn trẻ có động lực theo nghề”.

Với Bằng Cường, sự góp mặt của người anh lớn mang ý nghĩa đặc biệt. Nam ca sĩ cho biết luôn trân trọng tình cảm và sự nâng đỡ mà Hoài Linh dành cho đàn em trong suốt hành trình làm nghề.

Mối thâm tình đặc biệt cùng ca sĩ Quang Hà

Bằng Cường song ca cùng Quang Hà Ảnh: NVCC

Mối thâm tình hơn 20 năm giữa Quang Hà và Bằng Cường đã lấy đi nhiều tình cảm của khán giả. Quang Hà tiết lộ, năm 2004 khi gặp Bằng Cường tại Hà Nội, chính anh là người đã "khai sáng" và hối thúc đàn em vào Sài Gòn lập nghiệp. Vì "mắc nợ" người em về tình cảm và sự tử tế, Quang Hà không chỉ tham gia đêm nhạc mà không nhận cát sê, anh còn dành toàn bộ tâm sức để hỗ trợ.

Giọng ca Ngỡ cho biết anh đã thức trắng đêm để lo liệu việc bán vé, gọi điện nhắc nhở từng vị khách thân thiết vì sợ họ mua vé rồi... quên lịch. Thậm chí, dù là người có thói quen ngủ muộn nhưng sáng sớm Quang Hà đã nhắn tin hỏi thăm tình hình vé vì quá lo cho đàn em. Để đẩy truyền thông, Quang Hà còn đăng hình ảnh cá nhân kèm chú thích “hát ở phòng trà” để kéo khán giả đến với Bằng Cường.

"Hà nợ Cường ân tình. Hôm nay Hà bay vào Sài Gòn chỉ để diễn rồi sáng mai bay ra ngay, hỗ trợ hết mình vì Cường cũng vất vả nhiều rồi”, Quang Hà bộc bạch.

Nhiều ca khúc hit được biểu diễn trong đêm nhạc Ảnh: NVCC

Cũng trong chương trình, nam ca sĩ chia sẻ sau 25 năm đứng trên sân khấu, anh đã chín muồi hơn trong cách thể hiện cảm xúc. Ở tuổi ngoài 40, lần đầu làm cha, anh vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm hiện tại.

Trong bối cảnh thế hệ nghệ sĩ mới liên tục bứt phá, Bằng Cường nhìn nhận đó là quy luật tự nhiên của nghề. Anh chọn cách học hỏi, thích nghi và tin rằng âm nhạc của mình vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu hoài niệm.

