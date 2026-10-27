Ngày 27.10, tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị cho bệnh nhân N.T.N.T (50 tuổi, ở TP.Cần Thơ) bị hoại tử chân do tự đắp thuốc chữa đau nhức.

Trước đó, sau chuyến du lịch, bà T. đột ngột tê đau bàn chân, da nhợt nhạt. Sau khi được chẩn đoán tắc nghẽn mạch máu bàn chân, bà điều trị bằng thuốc tây khoảng 10 ngày nhưng không cải thiện.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp tái thông mạch máu, khôi phục dòng máu nuôi dưỡng chi cho bệnh nhân N.T.N.T ẢNH: ĐỨC THỊNH

Nóng lòng giảm đau, bà tự mua thuốc bắc, thuốc nam về uống và đắp lên chân. Tuy nhiên, bàn chân ngày càng sẫm màu, xuất hiện bóng nước. Cơn đau kéo dài khiến bà nhiều đêm mất ngủ, sụt gần 10 kg.

Khi đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, bà T. được xác định hoại tử chân nặng, phần mô tổn thương không còn khả năng bảo tồn. Trước nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ phải tính đến phương án phẫu thuật loại bỏ phần chi hoại tử. Sau phẫu thuật, tình trạng đau nhức của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Không tự ý uống hoặc đắp thuốc dân gian

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Trung, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết tắc nghẽn mạch máu khiến máu không đủ nuôi dưỡng các mô, dẫn đến tổn thương và hoại tử. Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng này có thể gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy thận, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Trung, nếu phát hiện khi chi mới thiếu máu, chưa hoại tử, người bệnh có thể được đánh giá để cân nhắc can thiệp tái thông mạch máu, khôi phục dòng máu nuôi dưỡng và giảm nguy cơ phải đoạn chi.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý uống hoặc đắp thuốc dân gian khi chưa xác định nguyên nhân đau chân. Khi có dấu hiệu bàn chân lạnh bất thường, da tái nhợt hoặc tím tái, đau đột ngột, mạch yếu, nổi bóng nước hay da sẫm màu, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám.