Chiều 10.9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Úc. Tổng Bí thư nhấn mạnh Úc là một đối tác tin cậy của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Toàn quyền Úc Sam Mostyn ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Để đạt hai mục tiêu 100 năm, mới đây Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra nhiều quyết sách quan trọng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoan nghênh Úc hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam triển khai những chính sách then chốt này.

Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng với quyết tâm chính trị cao của cả hai bên, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Úc, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Trên nền tảng hợp tác giáo dục ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hơn nữa hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao cũng như các chuyên gia, nhà khoa học.

Toàn cảnh cuộc hội kiến ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai nước triển khai các chương trình hợp tác hiện có về khoa học - công nghệ và mở rộng trao đổi nhân tài, tạo điều kiện cho các nhà khoa học và doanh nhân trẻ hai nước giao lưu, hợp tác trong những lĩnh vực tiên phong. Tổng Bí thư đánh giá đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, đặc biệt quan trọng do Úc có lợi thế về nghiên cứu khoa học và Việt Nam đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về biến đổi khí hậu, hai lãnh đạo nhất trí đây là thách thức chung của cả hai quốc gia cũng như toàn cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao hỗ trợ mà Úc đã dành cho Việt Nam trong lĩnh vực này và đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.