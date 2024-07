Hoãn nhiều sự kiện của Lễ hội Vì hòa bình

Ngày 22.7, Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2024 đã ra thông báo về việc hoãn nhiều sự kiện của lễ hội để bày tỏ tình cảm sâu sắc, sự kính trọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL.



Lễ hội Vì hòa bình Quảng Trị 2024 sẽ hoãn nhiều sự kiện NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, chương trình "Ước nguyện hòa bình" do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức vào chiều tối 23.7 tại Thành cổ Quảng Trị sẽ bị hoãn. Riêng lễ cầu siêu vẫn được tiến hành vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày tại Quảng trường Giải phóng (TX.Quảng Trị).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Dấu chân người lính - Khát vọng hòa bình" do Trung tâm Tư vấn - dịch vụ và doanh nhân là người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài) thực hiện, dự kiến tổ chức vào đêm 26.7 tại Thành cổ Quảng Trị, cũng bị hoãn.

Theo Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2024, các chương trình bị hoãn sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp; thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Trước đó, chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" dự kiến diễn ra vào tối 19.7 tại Kỳ đài bờ bắc Khu di tích đôi bờ Hiền Lương tỉnh Quảng Trị cũng đã bị hoãn. Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25.8 (1954 - 2024), 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva (21.7.1954 - 21.7.2024), cũng nằm trong khuông khổ Lễ hội Vì hòa bình.

Tính đến nay, Quảng Trị đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thuộc Lễ hội Vì hòa bình 2024, theo thứ tự về thời gian như: Ngày hội đạp xe Vì hòa bình (do Báo Thanh Niên phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức); đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình; đêm nhạc Trịnh Công Sơn chủ đề "Khúc ca hòa bình" (do Đài PTTH Quảng Trị và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức); Lễ hội văn hóa - ẩm thực quốc tế chủ đề "Hương vị miền hoa nắng" (do Tạp chí Vietnam Travel và Sở VH-TT-DL Quảng Trị tổ chức)…