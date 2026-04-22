Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh

Hồng Loan (trái) và Hồng Phượng (con gái bà Hồng Nhung) tại phiên tòa sáng 22.4 Ảnh: L.X

Hôm nay 22.4, Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của các bên trong vụ "tranh chấp về tài sản thừa kế, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ" giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em ruột cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh).

Tại phiên tòa sáng nay, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa. Ông Võ Thành Nhiêu do sức khỏe không tốt đã ngồi xe lăn đến để tham dự phiên tòa.

Tại phần thủ tục, theo thư ký báo cáo, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (P.Bình Thạnh, TP.HCM) và UBND P.Cầu Kiệu... vắng mặt.

Các đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh Ảnh: L.X

Theo đại diện VKSND Tối cao tại TP.HCM, trong phiên tòa hôm nay, dù nguyên đơn, bị đơn, người kháng cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt. Tuy nhiên, UBND P.Cầu Kiệu cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX nhận thấy sự có mặt của UBND P.Cầu Kiệu là rất quan trọng trong vụ án này. Theo HĐXX, đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm, nên để đảm bảo tính khách quan, chính xác, toàn diện, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ ấn định sau.

Phía bên ngoài, Youtuber, TikToker đã tập trung đông ở cổng tòa từ trước giờ xét xử phúc thẩm. Lực lượng công an, bảo vệ phải túc trực để giữ an ninh trật tự Ảnh: L.X

Diễn biến vụ tranh chấp liên quan về di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh

Gần 3 năm qua, ồn ào tranh chấp liên quan về di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm ngày 7.1.2025, HĐXX quyết định bà Võ Thị Hồng Nhung được chia 15% di sản của cố NSƯT Vũ Linh, còn 85% còn lại thuộc quyền sở hữu của bà Võ Thị Hồng Loan. Khối di sản bao gồm: nhà đất số 5 Đoàn Thị Điểm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; 3.007 m2 đất tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) và một ô tô.

Sau đó, Hồng Loan đã nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Theo nội dung đơn kháng cáo, Hồng Loan không chấp nhận về việc TAND TP.HCM tuyên bà Võ Thị Hồng Nhung được hưởng 15% tổng giá trị di sản mà cố nghệ sĩ để lại. Hồng Loan làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng không cho bà Hồng Nhung hưởng 15% di sản của nghệ sĩ Vũ Linh.

Đến ngày 20.1.2025, bà Hồng Nhung cũng đã nộp đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bà Hồng Nhung cho rằng việc tòa sơ thẩm xác định Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị di sản là không đúng.

Hồi tháng 6.2025, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm lần thứ nhất, xem xét kháng cáo của các bên trong vụ "tranh chấp về tài sản thừa kế, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ" giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan. Tuy nhiên, ông Võ Thành Nhiêu (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có đơn kháng cáo) cùng người đại diện ủy quyền của ông vắng mặt. Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác, gồm: Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (P.Bình Thạnh, TP.HCM) và UBND quận Phú Nhuận cũ (nay là UBND P.Cầu Kiệu)... vắng mặt. Vì thế, TAND cấp cao tại TP.HCM đã hoãn phiên xét xử phúc thẩm.