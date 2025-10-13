Hoãn phiên tòa tranh chấp di sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến

Ngày 13.10, TAND TP.HCM đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến, giữa nguyên đơn N.B.P (40 tuổi, hiện sinh sống ở Mỹ, là vợ ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến) và bị đơn là bà N.N.A (73 tuổi, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến).

Phiên xét xử hoãn do phía luật sư bị đơn có đơn xin hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ được HĐXX ấn định sau.

Diễn viên Đức Tiến mất tại Mỹ vào năm 2024, ở tuổi 44 ẢNH: TƯ LIỆU

Theo diễn biến vụ kiện, bà N.B.P khởi kiện, yêu cầu tòa công nhận bà được nhận hiện vật là nhà đất số 26/4A đường số 24, phường Hiệp Bình, TP.HCM (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức cũ) và thửa đất số 1841, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

Theo bà P., 2 tài sản trên do chồng bà đã để lại cho mình theo di chúc được lập tại Mỹ. Còn mẹ của cố diễn viên Đức Tiến và bé M.H (con chung của nguyên đơn và cố diễn viên Đức Tiến), mỗi người được nhận một phần thừa kế của ông Hoàng Đức Tiến với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Sau khi TAND TP.HCM thụ lý vụ kiện cuối năm 2024, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến có yêu cầu phản tố.

Theo đơn phản tố, bà N.A yêu cầu tòa không công nhận bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ngày 9.8.2023 tại Mỹ, do bản di chúc này được công chứng ở Mỹ và không phù hợp pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu tòa giải quyết: xác định nhà đất tại phường Hiệp Bình (TP.HCM) là tài sản chung của bà N.A và cố diễn viên, bà N.A được nhận 50% giá trị căn nhà.

Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình (nằm trong khối tài sản chung với bà N.A), 50% giá trị thửa đất số 1841 (nằm trong khối tài sản chung với bà B.P). Chia đều 50% giá trị thửa đất số 1841 cho 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà N.A, bà B.P, bé M.H.

Bên cạnh đó, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu tòa tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên Đức Tiến (là bà N.A, bà B.P, bé M.H). Bà N.A được nhận hiện vật là nhà đất này và thanh toán cho hai đồng thừa kế của ông Tiến theo tỷ lệ trên.

Ngoài ra, bà N.A cũng có phản tố bổ sung, đề nghị được chia căn nhà của cố diễn viên ở Mỹ. Bà N.A muốn nhận 50% giá trị căn này. Song, theo tòa, tài sản này ở nước ngoài, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam, nên tòa không thụ lý nội dung này.

Cố diễn viên Đức Tiến sinh năm 1980. Anh từng nổi tiếng trong giới người mẫu vào những năm 2000, đoạt cúp vàng Model star tại Hàn Quốc năm 2010, cũng như đóng nhiều phim truyền hình như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ chồng của tôi. Anh qua Mỹ sinh sống sau khi kết hôn với một hoa hậu áo dài. Năm 2024, anh mất tại Mỹ sau cơn nhồi máu cơ tim, ở tuổi 44.



