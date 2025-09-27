Tòa không thụ lý chia tài sản ở Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến

Dự kiến, ngày 13.10, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn N.B.P (40 tuổi, vợ ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà N.N.A (73 tuổi, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến).

Cố diễn viên Đức Tiến ẢNH: C.T.V

Theo diễn biến vụ kiện, bà N.B.P khởi kiện, yêu cầu tòa công nhận bà được nhận hiện vật là nhà đất số 26/4A đường số 24, phường Hiệp Bình, TP.HCM (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức cũ) và thửa đất số 1841, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (H.Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

Theo bà P., 2 tài sản trên chồng bà đã để lại cho mình theo di chúc được lập tại Mỹ. Còn mẹ cố diễn viên Đức Tiến và bé M.H (con chung của nguyên đơn và cố diễn viên Đức Tiến), mỗi người được nhận 1 phần thừa kế của ông Hoàng Đức Tiến với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Sau khi TAND TP.HCM thụ lý vụ kiện vào cuối năm 2024, mẹ cố diễn viên Đức Tiến có yêu cầu phản tố.

Theo đơn phản tố, bà N.A yêu cầu tòa không công nhận bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ngày 9.8.2023 tại Mỹ, do bản di chúc này được công chứng ở Mỹ và không phù hợp pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, mẹ cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu tòa giải quyết: xác định nhà đất tại phường Hiệp Bình, TP.HCM là tài sản chung của bà N.A và cố diễn viên, bà N.A được nhận 50% giá trị căn nhà.

Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình (nằm trong khối tài sản chung với bà N.A), 50% giá trị thửa đất số 1841 (nằm trong khối tài sản chung với bà B.P). Chia đều 50% giá trị thửa đất số 1841 cho 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà N.A, bà B.P, bé M.H.

Bên cạnh đó, tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà N.A là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên Đức Tiến là bà N.A, bà B.P, bé M.H. Bà N.A được nhận hiện vật là nhà đất này và thanh toán cho hai đồng thừa kế của ông Tiến theo tỷ lệ trên.

Ngoài ra, bà N.A cũng có phản tố bổ sung, đề nghị được chia căn nhà của cố diễn viên ở Mỹ. Bà N.A muốn nhận 50% giá trị căn này. Song, theo tòa, tài sản này ở nước ngoài, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam, nên tòa không thụ lý nội dung này.