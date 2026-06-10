Hoãn phiên tòa xét xử cựu chủ tịch phường 'bảo kê' xây dựng sân pickleball

Sáng 10.6, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND P.Thanh Trì cũ, cùng 5 cựu cán bộ liên quan vụ nhận hối lộ, bỏ qua nhiều công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa hồi tháng 4.2026 ẢNH: PHÚC BÌNH

Tuy nhiên, tại phần thủ tục, thư ký thông báo ông Tùng và 2 bị cáo khác vắng mặt; một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không đến tòa.

Hội đồng xét xử sau đó cho biết nhận được công văn của Trại tạm giam số 1, Công an TP.Hà Nội về việc không thể trích xuất các bị cáo. Xét thấy sự vắng mặt do yếu tố khách quan, tòa quyết định hoãn xét xử, mở lại vào 19.6 tới.

Hồ sơ vụ án xác định, ngoài ông Tùng, nhóm cựu cán bộ có sai phạm gồm Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch P.Thịnh Liệt), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó chủ tịch P.Thanh Trì), Lê Thanh Thủy (cựu phó đội trưởng), Vũ Cát Sự và Trần Văn Quân (cựu cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng Q.Hoàng Mai).

Nhóm này là những người có chức vụ, thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (nay là P.Thanh Trì, Hà Nội).

Từ tháng 8.2024 - tháng 3.2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép hoặc không phép nhưng lại nhận tiền của chủ các công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng hoặc sửa chữa.

Tiền nhận được, các bị cáo chia nhau hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm, trong đó ông Tùng được 25 - 30%, ông Nhã 20%, ông Diêm 15 - 20%, các ông Thủy, Sự, Quân cùng hưởng 10%. Một phần khác được bổ sung vào quỹ chung của Tổ Trật tự xây dựng P.Thanh Trì, song không ghi chép sổ sách theo dõi.

Một trong số vụ việc xảy ra liên quan đến sân pickleball tại ngõ 55 phố Thanh Lâm. Tháng 10.2024, chủ công trình đến trụ sở UBND P.Thanh Trì, gặp bị can Quân xin tạo điều kiện để hoàn thiện xây dựng. Do công trình không có giấy phép, ông Quân "phát giá" 150 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Quân báo cáo ông Tùng và ông Diêm để tạo điều kiện cho việc hoàn thiện sân pickleball nói trên. Ông Quân chia cho các ông Nhã, Tùng và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, ông Thủy 20 triệu đồng, ông Sự 10 triệu đồng, còn mình hưởng 30 triệu đồng.

Đầu năm 2025, chủ sân pickleball có nhu cầu xây dựng phần mái che nên tiếp tục đến trụ sở phường gặp ông Quân để xin thi công mà không cần giấy phép. Ông Quân gật đầu, yêu cầu chi phí 100 triệu đồng.

Đúng theo thỏa thuận, chủ sân pickleball đưa cho ông Quân 2 phong bì, mỗi phong bì 50 triệu đồng. Nhận tiền, ông Quân báo cáo các ông Tùng và Diêm rồi cất tại tủ cá nhân ở cơ quan, chưa chia nhau.

Cuối tháng 3.2025, công trình sân pickleball hoàn thiện. Quá trình xây dựng, UBND P.Thanh Trì không kiểm tra, xử lý vi phạm. Đến tháng 10.2025, chủ công trình đã tự nguyện tháo dỡ phần mái che…

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, bằng việc bỏ qua nhiều công trình vi phạm, bị cáo Tùng hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng, bị cáo Nhã 50 triệu đồng, bị cáo Diêm 70 triệu đồng, bị cáo Quân 50 triệu đồng, bị cáo Thủy 30 triệu đồng, bị cáo Sự 20 triệu đồng.

Một phần số tiền nhận hối lộ được cất tại tủ cá nhân ở cơ quan, hiện đã giao nộp cho cơ quan điều tra.