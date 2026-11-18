Ngày 18.11, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố này đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, có liên quan đến dự án Anh Dũng 4.

Bị can Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo ẢNH: CAHP

Trong đó, Trần Huy Cường (53 tuổi), cựu Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

3 bị can Nguyễn Tuấn Đạt (35 tuổi), Đào Thị Phương Thảo (38 tuổi) và Phạm Vinh Quang (31 tuổi), lần lượt là trưởng phòng, phó phòng và nhân viên của một chi nhánh ngân hàng tại Kiến Thụy, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian điều hành Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, ông Cường đã ký thỏa thuận, hợp đồng mua bán đất tại dự án Anh Dũng 4 (P.Hưng Đạo, TP.Hải Phòng) với nhiều khách hàng, thu tiền và xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Công an TP.Hải Phòng lần thứ 5 thông báo tìm người bị hại liên quan đến dự án Anh Dũng 4 ẢNH: T.K

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Cường sử dụng 40 sổ đỏ của dự án để thế chấp vay vốn ngân hàng, dù các khoản vay không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.

Để được giải ngân, ông Cường cùng 3 cán bộ ngân hàng đã bàn bạc, làm giả chứng từ nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP.Hải Phòng đã 5 lần phát thông báo tìm các cá nhân, tổ chức từng ký thỏa thuận mua bán đất hoặc đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Anh Dũng 4.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố đường dây cho vay lãi nặng do Phạm Thị Thanh (57 tuổi) cầm đầu, với tổng số tiền cho vay hơn 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỉ đồng. Bị can Thanh đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

UBND TP.Hải Phòng cũng đã quyết định thu hồi 2.294 m2 đất của Công ty CP thương mại Thủy Nguyên tại P.Hưng Đạo do vi phạm pháp luật về đất đai.