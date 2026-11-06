Vụ lừa đảo dự án Anh Dũng 4: 40 sổ đỏ bị thế chấp ngân hàng

Vụ lừa đảo dự án Anh Dũng 4 tại P.Hưng Đạo, TP.Hải Phòng, tiếp tục được điều tra mở rộng khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng lần thứ 5 phát thông báo tìm các cá nhân, tổ chức từng ký thỏa thuận mua bán đất hoặc đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án.

Công an TP.Hải Phòng lần thứ 5 thông báo tìm người bị hại liên quan đến dự án Anh Dũng 4 ẢNH: T.K

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, ông Trần Huy Cường (53 tuổi) đã ký các thỏa thuận bán đất tại dự án Anh Dũng 4 cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Cũng trong thời gian này, ông Cường sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở Kiến Thụy (Hải Phòng), dù các khoản vay không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.

Để giải ngân, 3 cán bộ ngân hàng gồm Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang đã bàn bạc, làm giả chứng từ nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 4.3.2026, cả 3 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Trước đó, ông Trần Huy Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình mở rộng điều tra còn làm rõ đường dây cho vay lãi nặng do Phạm Thị Thanh (57 tuổi) cầm đầu, với tổng số tiền gốc cho vay hơn 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỉ đồng. Bà Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Hai người liên quan là Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan dự án Anh Dũng 4, UBND TP.Hải Phòng đã quyết định thu hồi 2.294 m2 đất của Công ty CP thương mại Thủy Nguyên tại P.Hưng Đạo do vi phạm pháp luật về đất đai.

Khu đất được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hải Phòng quản lý, đồng thời cơ quan chức năng thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tiếp tục tìm những người liên quan đến giao dịch đất tại dự án Anh Dũng 4 nhằm làm rõ vụ án và xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.