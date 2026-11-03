Hải Phòng đấu giá khu đất hơn 4.000 tỉ đồng tại Bắc Sông Cấm

UBND TP.Hải Phòng vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị hỗn hợp tại khu vực hồ Tân Hoa, thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, P.Thủy Nguyên.



Khu đất có tổng diện tích 18,89 ha trong khu đô thị mới Bắc Sông Cấm ẢNH: H.M

Theo phương án được phê duyệt, khu đất đưa ra đấu giá có tổng diện tích hơn 64.050 m2, gồm 64 ô đất, nằm dọc các tuyến đường nội bộ trong khu Trung tâm Hành chính Bắc Sông Cấm và các tuyến đường quy hoạch.

Tổng giá khởi điểm quyền sử dụng đất lên tới hơn 4.015 tỉ đồng, trong đó đất nhà ở liền kề có mức giá cao nhất, gần 65 triệu đồng/m2.

Cụ thể, quỹ đất đấu giá gồm hơn 32.496 m2 đất xây dựng chung cư hỗn hợp, với giá khởi điểm 32,496 triệu đồng/m²; hơn 26.032 m2 đất nhà ở liền kề, giá khởi điểm 64,724 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, hơn 5.521 m² đất công trình dịch vụ, gồm các hạng mục văn hóa, thể thao, y tế và bãi đỗ xe cao tầng, có giá khởi điểm 13,281 triệu đồng/m2.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức trong tháng 11.2026, theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp và phương thức trả giá lên.

Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đối với đất ở, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài; đất thương mại, dịch vụ có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

UBND TP.Hải Phòng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá theo quy định.

Khu đất hồ Tân Hoa nằm trong khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, nơi tập trung các công trình hành chính và hạ tầng đô thị mới của Hải Phòng. Việc tổ chức đấu giá khu đất có giá khởi điểm hơn 4.000 tỉ đồng được kỳ vọng góp phần khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực này.