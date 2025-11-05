Hoàn thành dữ liệu về hộ kinh doanh trước ngày 15.11

Phương thức thuế khoán sẽ bị xóa bỏ từ năm 2026. Thay vào đó, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế.

Hôm nay 5.11, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có công văn gửi trưởng thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán".

Từ năm sau, thuế khoán bị xóa bỏ, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế ẢNH: ĐAN THANH

Một trong những nội dung quan trọng được đề cập là khảo sát, đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh.

Các nội dung lưu ý khảo sát gồm: thông tin định danh và một số thông tin chung (số định danh, địa điểm, ngành nghề/lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh).

Thông tin cơ sở vật chất (máy tính, điện thoại, kết nối internet…); khả năng tiếp cận thông tin, sử dụng các ứng dụng công nghệ, phần mềm bán hàng, giải pháp phần mềm kế toán, sử dụng các ứng dụng ngành thuế (ứng dụng hỗ trợ kê khai, icanhan, eTax Mobile)...

Trước đó, trên cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác trên hệ thống thuế, Cục Thuế đã tổng hợp cơ sở dữ liệu lũy kế đến tháng 10 của hộ kinh doanh trên địa bàn thuế các tỉnh, thành phố.

Chi tiết dữ liệu bao gồm: tổng hợp doanh thu theo các hoạt động kinh doanh (bao gồm doanh thu trên Tờ khai 01/CNKD, doanh thu cho thuê tài sản, doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử); mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng…

Cục Thuế nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả khảo sát, các thuế cơ sở tiếp tục đối chiếu, cập nhật cơ sở dữ liệu vào ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh theo đúng hướng dẫn, đảm bảo đầy đủ 100% thông tin định danh của hộ kinh doanh (mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử, tài khoản ngân hàng).

"Với khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, thuế các tỉnh, thành phố và thuế cơ sở phân công thực hiện ngay để hoàn thành cơ sở dữ liệu chung về hộ kinh doanh trước ngày 15.11, làm cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo", Cục Thuế chỉ đạo.

Kiểm soát doanh thu dự kiến của hộ kinh doanh năm 2025

Nhằm đảm bảo công tác chuyển đổi từ khoán thuế sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh thành công, đồng thời chống thất thu trong giai đoạn chuyển đổi, Cục Thuế đề nghị thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, phân loại hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu.

Dự kiến, hộ kinh doanh sẽ được phân loại theo 4 nhóm doanh thu để quản lý thuế ẢNH: ĐAN THANH

Theo dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 12), hộ kinh doanh sẽ được phân loại theo quy mô doanh thu nhằm áp dụng chính sách thuế, phương pháp quản lý, chế độ kế toán và hình thức hóa đơn phù hợp. Cụ thể gồm 4 nhóm sau:

Nhóm 1: hộ kinh doanh có tổng doanh thu hàng năm dưới 200 triệu đồng.

Nhóm 2: hộ kinh doanh có tổng doanh thu hàng năm từ 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng.

Nhóm 3: hộ kinh doanh có tổng doanh thu hàng năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng.

Nhóm 4: hộ kinh doanh có tổng doanh thu hàng năm trên 50 tỉ đồng.

Cục Thuế đề nghị thuế các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm soát dữ liệu doanh thu dự kiến năm 2025 và ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh trên ứng dụng hộ kinh doanh để áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ.

Cụ thể như, đối chiếu nghĩa vụ thuế đã thực hiện/kê khai trong năm 2025 với việc kê khai thuế của hộ kinh doanh tại kỳ kê khai đầu tiên 2026 và các kỳ kê khai tiếp theo, nhằm bảo đảm việc kê khai phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi.

Về công tác chuyển đổi số, yêu cầu của Cục Thuế là tiếp tục rà soát, bổ sung các hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện triển khai phải đăng ký và sử dụng.

Với các hộ kinh doanh chưa có tài khoản eTax Mobile, phải hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng, có phương án hỗ trợ kịp thời đảm bảo mục tiêu đề ra...

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, trong giai đoạn đầu chuyển đổi từ khoán thuế sang kê khai thuế, ngành thuế sẽ hạn chế xử phạt; đồng thời tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các bên liên quan để cùng hỗ trợ hộ kinh doanh. Việc giám sát tuân thủ sẽ được đẩy mạnh sau khi hộ kinh doanh đã quen quy trình kê khai.

Nhấn mạnh "ngành thuế cam kết không để hộ kinh doanh đơn độc khi bỏ thuế khoán", ông Sơn cho biết, thời gian tới, các chính sách thuế có liên quan sẽ được nghiên cứu thấu đáo để sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.