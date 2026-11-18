Trong 15 người trúng cử trưởng thôn tại xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), anh Vũ Đức Kiên là trưởng thôn trẻ tuổi nhất. Anh Kiên được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Thượng Điền với tỷ lệ phiếu đạt 95%.

Thông tin ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 của anh Vũ Đức Kiên ẢNH: XÃ VŨ THƯ

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Kiên cho biết rất tự hào và vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của người dân. Theo anh, kết quả này là sự ghi nhận đối với hơn 4 tháng đảm nhiệm cương vị trưởng thôn lâm thời, đồng thời cũng đặt lên vai anh trọng trách lớn hơn trong thời gian tới.

Kể về hành trình đến với công việc ở cơ sở, anh Kiên cho biết, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong 3 năm rèn luyện tại Công an tỉnh Đắk Nông, anh luôn ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ vào năm 2020, anh trở về quê nhà, vừa tập trung phát triển kinh tế gia đình, vừa tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Thượng Điền.

Sau 5 năm gắn bó với địa phương, nhờ tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi, anh Kiên dần tạo được sự tin tưởng của người dân cũng như các cán bộ thôn đi trước. Ngày 1.7.2026, khi địa phương thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, anh được tín nhiệm, chỉ định làm trưởng thôn lâm thời.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày làm trưởng thôn nhưng được sự tín nhiệm của người dân nên tôi đã quyết tâm cố gắng cống hiến cho quê hương", anh Kiên chia sẻ.

Người dân thôn Thượng Điền đi bầu cử ẢNH: NVCC

Thôn Thượng Điền hiện có 609 hộ dân với 2.117 nhân khẩu. Theo anh Kiên, ngay khi nhận nhiệm vụ, anh đã phải đối mặt với không ít khó khăn do địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều. Từ rà soát, tiếp nhận hóa đơn, sổ sách, chứng từ do trưởng thôn cũ bàn giao đến giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống người dân, công việc gần như không có giờ giấc cố định.

"Có những ngày, tôi phải làm việc đến 1 - 2 giờ sáng nhưng vẫn chưa thể giải quyết hết công việc", anh Kiên tiết lộ.

Trong hơn 4 tháng làm trưởng thôn lâm thời, chàng trai 28 tuổi còn trải qua những việc lần đầu tiên trong đời. Đó là 5 lần làm trưởng ban tang lễ tại các đám hiếu trong thôn. Lần đầu cầm micro điều hành chương trình, đọc điếu văn tiễn biệt người đã khuất, anh không tránh khỏi hồi hộp. Tuy vậy, anh luôn tự nhắc bản thân phải học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành trách nhiệm với bà con.

Ngoài thời gian làm việc tại nhà văn hóa, anh Kiên thường xuyên đến gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những cuộc trò chuyện gần gũi ấy cũng giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc hòa giải những mâu thuẫn, xích mích phát sinh trong thôn.

Là cán bộ trẻ, anh Kiên cũng chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc. Anh sử dụng các công cụ này để hỗ trợ tiếp nhận, truyền tải văn bản chỉ đạo, đồng thời thành lập các nhóm thông tin trên mạng xã hội nhằm đưa chủ trương, thông tin đến từng hộ dân nhanh chóng hơn.

Nói về dự định trong thời gian tới, anh Kiên cho biết mong muốn lớn nhất là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trước mắt, anh đặt mục tiêu bê tông hóa toàn bộ các tuyến đường ngõ xóm, xây dựng cảnh quan sáng, sạch, thông thoáng, tạo thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế địa phương.

"Tôi mong bà con có những con đường sạch đẹp, đi lại thuận tiện, đời sống ngày càng tốt hơn", anh Kiên bày tỏ.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Vũ Thư, cho biết, anh Vũ Đức Kiên là cán bộ trẻ, có tinh thần năng nổ, nhiệt tình và gần gũi với người dân nên nhận được sự tín nhiệm cao trong đợt bầu cử vừa qua.

Trong quá trình công tác, anh Kiên luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thời gian qua, anh đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án tại địa phương.