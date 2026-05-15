Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế trong quý 3/2026

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ.

Theo Bộ Nội vụ, việc triển khai nhằm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới theo Kết luận 210 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đáng chú ý, các bộ cần sớm hoàn thiện tiêu chí, điều kiện hoạt động và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và y tế.

Theo Bộ Nội vụ, việc hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng định hướng của Trung ương và yêu cầu tại Nghị quyết 105 của Chính phủ.

Đối với địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Việc sắp xếp phải phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực cũng như điều kiện thực tế của từng địa phương, từng cấp quản lý.

Đảm bảo hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tiến độ

Đáng chú ý, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở như: Văn hóa, thể thao và du lịch; Văn hóa và thể thao; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định về số lượng tối đa đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo Nghị quyết 105 để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải căn cứ quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện việc sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tiến độ.

Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3/2026.

Những năm gần đây, việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là 2 lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập, liên quan trực tiếp đến người dân nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.