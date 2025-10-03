Hoàn thiện pháp lý sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, trong hơn 30 năm qua, nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Rất nhiều công trình giao thông, đường cao tốc, bệnh viện, trường học, các dự án về năng lượng sạch, môi trường, y tế, giáo dục mà chúng ta thấy hôm nay đều có dấu ấn của nguồn vốn quý báu. Chẳng hạn như dự án giảm nghèo khu vực miền Trung, Tây nguyên; dự án cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận, cải thiện môi trường TP.HCM, đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên; cao tốc Bến lức - Long Thành, Long Thành - Dầu Giây…. mang lại nhiều tác động tích cực, lan tỏa tại khu vực miền Trung, Tây nguyên, đồng bằng sông Cửu Long (ĐCSCL) và các đô thị lớn.

Đại biểu tham dự hội thảo ngày 3.10 ẢNH: T.X

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi vẫn còn tồn tại một số hạn chế như thủ tục còn phức tạp, tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, công tác phối hợp giữa các cơ quan đôi khi chưa đồng bộ, một số cơ chế còn chồng chéo, gây khó khăn cho các chủ dự án, bộ, ngành và địa phương.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn "chuyển mình", với quyết tâm chính trị cao về việc phấn đấu mục tiêu "tăng trưởng ít nhất 8% năm 2025 và hai con số trong các năm sau", nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án "thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế", chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có các dự án vùng ĐBSCL như các dự án DPO ĐBSCL với tổng vốn vay nước ngoài hơn 3 tỉ USD, dự án chống chịu biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL và chuyển đổi tổng hợp (dự án MERIT trị giá gần 500 triệu USD), dự án 1 triệu ha lúa có trị giá 315 triệu USD vay WB.

Ông Nguyễn Quốc Phương cho biết, Nghị định số 242 với những cải cách quan trọng về cơ chế, chính sách sẽ góp phần tạo ra cơ chế thông thoáng, minh bạch, và hiệu quả hơn nhằm khơi thông nguồn lực quốc tế cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Cụ thể, tập trung vào 4 định hướng cốt lõi hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, hài hòa với thông lệ quốc tế. Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian phê duyệt, điều chỉnh và triển khai dự án. Phân cấp, phân quyền rõ ràng, trao thêm quyền chủ động cho các bộ, ngành, địa phương, đồng thời gắn liền với trách nhiệm giải trình minh bạch. Cơ chế tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thực hiện dự án, đồng thời khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân.