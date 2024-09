Hoãn xét xử 5 bị cáo lừa bán thiên thạch giả giá 250 triệu USD

Ngày 24.9, TAND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Nguyễn Trọng Lanh (43 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Ninh Quới, H.Hồng Dân, Bạc Liêu); Tân Minh Luân (44 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng); Nguyễn Phước Thạnh (51 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, H.Thoại Sơn, An Giang); Lê Văn Nhanh (41 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu); Nguyễn Văn Trọng (54 tuổi, ngụ ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, An Giang), cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Riêng đồng phạm các bị cáo trên là bị can Châu Văn Hậu (39 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, H.Châu Thành, An Giang) đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu truy nã đặc biệt. Do đó, bị can Hậu được tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý sau. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, HĐXX TAND TP.Bạc Liêu đã thông báo tạm hoãn xét xử, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung hành vi của từng bị cáo.

Theo cáo trạng, Lanh, Nhanh, Thạnh, Trọng, Luân và Hậu đều không có nghề nghiệp ổn định, quen biết nhau thông qua việc làm môi giới mua, bán các loại đồ cổ, đồng đen, đá quý... để hưởng tiền hoa hồng.

Cuối tháng 6.2020, Trọng gửi tin nhắn Zalo cho Nhanh một đoạn video có hình viên đá, nói là hàng "D" tức đá thiên thạch (đá quý) kêu Nhanh tìm người bán. Nhanh gửi đoạn video trên cho Lanh và nói viên đá có giá trị cao nên người bán không muốn tiết lộ thông tin. Sau đó, Lanh gặp Dương Văn Huấn (bạn cùng làm nghề môi giới) cho xem đoạn video cục đá của Nhanh gửi. Trong thời gian này, Lanh cũng cho Luân xem video trên và rủ Luân cùng tham gia.

Bị can Tân Minh Luân tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Đầu tháng 8.2020, Huấn liên hệ với Lanh báo lại đã tìm được người mua viên đá thiên thạch là ông Nguyễn Tuấn Chiến (57, ngụ Hà Nội) và yêu cầu quay đoạn video có hình ảnh, tiếng nói của Lanh cùng hình ảnh viên đá. Do đó Lanh và Luân đã bàn bạc dùng viên bi sắt nhét vào miếng xốp, sau đó dùng sơn giả làm viên đá rồi bỏ vào nước để quay video gửi cho Huấn.

Sau khi nhận được video, Huấn hẹn ngày 11.8.2020, cùng ông Chiến xuống TP.Bạc Liêu giao dịch. Sau khi thống nhất với Huấn, Lanh thông báo cho Nhanh và Trọng biết để bán viên đá với giá 250 triệu USD, hoa hồng cho bên môi giới là 3%/số tiền bán được. Nhanh và Trọng rủ thêm Thạnh và Hậu cùng tham gia, tất cả đều biết không có viên đá thiên thạch thật nên cùng nhau bàn bạc, tìm cách làm giả viên đá.

Do Thạnh từng làm nghề thợ sắt nên nhận sẽ làm viên đá giả bằng cách dùng chì nấu chảy đổ vào hộp sắt, sau đó dùng sáp đèn cầy đổ lên bề mặt, rồi lấy một viên đá để vào bên trong, dùng băng keo màu đen quấn toàn bộ bên ngoài hộp sắt.

Viên đá thiên thạch giả được bán với giá 250 triệu USD ẢNH: VIỆN KSND TP.BẠC LIÊU

Ngày 11.8.2021, Lanh hẹn nhóm của Nhanh, Trọng, Thạnh và Hậu từ tỉnh An Giang xuống TP.Bạc Liêu để tiến hành giao dịch, còn Lanh thì đi xe khách từ TP.HCM về đến TP.Cần Thơ gọi Luân đến đón. Đến nơi, Thạnh ra xe lấy một túi vải đựng 1 hộp hình trụ quấn băng keo màu đen, bên trong có 1 viên đá màu xám, khối lượng 1,2874 gram để cho tất cả cùng xem. Sau khi xem xong, Nhanh, Trọng, Thạnh, Hậu, Luân và Lanh đều xác định không phải là đá thiên thạch thật (đá quý), nhưng đang cần tiền nên Trọng nói với mọi người vẫn tiến hành giao dịch để chiếm đoạt tiền của Huấn và Chiến chia nhau.

Khoảng 6 giờ ngày 12.8.2020, Nhanh, Trọng và Thạnh được phân công đến một quán cà phê ở P.1, TP.Bạc Liêu để gặp Huấn và Chiến. Tại đây, Chiến lấy 5 triệu đồng đưa cho Huấn đi mua két sắt và thỏa thuận với Trọng sẽ kiểm tra đá thiên thạch tại khách sạn của Chiến thuê ở, số tiền đặt cọc trước là 400 triệu đồng.

Thạnh đem đá thiên thạch giả đưa cho Trọng rồi cùng với Hậu đi trước. Ông Chiến nhận chiếc hộp đựng đá thiên thạch và giao cho Trọng số tiền 400 triệu đồng. Cùng lúc này, Huấn và Nhanh đi mua két sắt về nên kêu Huấn mở két sắt đặt viên đá thiên thạch vào, khóa két sắt lại rồi giao chìa khóa cho Trọng giữ.

Sau đó, Chiến và Huấn lên xe ô tô cùng nhau di chuyển về TP.HCM để kiểm tra, đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, bị cáo Nhanh điều khiển xe chở Trọng đi hướng khác. Thấy vậy, Huấn liền kêu tài xế đuổi theo nhưng không kịp, gọi điện cho Trọng và Nhanh đều tắt máy. Huấn và Chiến đến khu vực chợ P.3, TP.Bạc Liêu nhờ thợ mở khóa két sắt kiểm tra thì phát hiện không phải là đá thiên thạch (đá quý). Biết bị lừa nên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tố cáo.