Hoàng Anh Gia Lai thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững ESG thuộc Hội đồng quản trị

Ngày 23.10, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững ESG (Ủy ban ESG) trực thuộc HĐQT để triển khai và giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị của công ty. Như vậy, HAG thuộc nhóm doanh nghiệp niêm yết chủ động thiết lập Ủy ban ESG chuyên trách trực thuộc HĐQT, thể hiện cam kết cụ thể thay vì chỉ tuyên bố.

Ủy ban ESG sẽ định hướng, điều phối và giám sát việc thực hiện các cam kết ESG của công ty và các đơn vị thành viên trong tập đoàn, bảo đảm các hoạt động của toàn tập đoàn được thực hiện theo hướng phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật địa phương và tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất về ESG.

Hoàng Anh Gia Lai thành lập Ủy ban ESG, bảo đảm các hoạt động của toàn tập đoàn được thực hiện theo hướng phát triển bền vững

ẢNH: HAG

Nhân sự của Ủy ban ESG gồm 6 người, trong đó có 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, với chuyên môn sâu về nông nghiệp, tài chính và quản trị. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai - sẽ giữ chức vụ Trưởng ban; bà Hà Kiết Trân - thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, thành viên HĐQT Công ty CP quản lý quỹ OCB Capital - giữ chức vụ Phó ban phụ trách tài chính; ông Phan Việt Hà - Phó viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên - giữ chức vụ Phó ban phụ trách kỹ thuật cùng 3 người là thành viên.

Ủy ban ESG có chức năng nghiên cứu, tham mưu và trình HĐQT phê duyệt chiến lược, mục tiêu dài hạn, chính sách, định hướng và lộ trình áp dụng để phát triển ESG của công ty và toàn tập đoàn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kết nối đồng bộ quá trình thực thi các chính sách, sáng kiến ESG tại công ty và toàn bộ nhóm công ty con trong cùng tập đoàn; theo dõi, đánh giá độc lập và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho HĐQT về kết quả, tác động thực tế của việc thực hiện các cam kết ESG; thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của HĐQT.