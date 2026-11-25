Trải qua 25 năm ca hát, Hoàng Bách cho biết anh đang bước vào một giai đoạn sáng tạo mới với nhiều hứng khởi. Nam ca sĩ dành phần lớn thời gian cho việc sáng tác, sản xuất âm nhạc, thu âm và biểu diễn. Trong vài năm trở lại đây, lịch trình công việc khiến anh phải di chuyển liên tục giữa các tỉnh, thành.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoàng Bách cho biết: “Thực sự trong giai đoạn này, Bách tập trung lớn nhất vào sự nghiệp. Hằng ngày mình sáng tác, sản xuất, thu âm và liên tục tham gia các show diễn. Mỗi tuần, Bách phải ra sân bay 1 - 2 lần. Tuần nào cũng vậy, trong suốt mấy năm gần đây”.

Những chuyến lưu diễn không chỉ mang đến cho Hoàng Bách cơ hội gặp gỡ khán giả mà còn giúp anh có thêm trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, phong cách sống và cách ứng xử của người dân ở từng địa phương.

So với thời điểm mới vào nghề, nam ca sĩ nhận thấy sự phát triển của internet và mạng xã hội đã góp phần thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa các vùng miền. Bên cạnh đó, cách sản xuất âm nhạc của nghệ sĩ và thị hiếu thưởng thức của khán giả Việt Nam cũng ngày càng tiệm cận với thế giới.

Nam ca sĩ cho biết bản thân đang bước vào giai đoạn sáng tạo mới, dành nhiều thời gian cho việc sáng tác và sản xuất âm nhạc ẢNH: NVCC

Điều khiến Hoàng Bách ấn tượng trong những năm gần đây là niềm tự hào về bản sắc dân tộc được thể hiện rõ nét ở thế hệ trẻ. “Có thể đời sống vật chất, đời sống tinh thần đã nâng lên rất nhiều nhưng đặc trưng của người Việt Nam là nụ cười và tình người vẫn còn nguyên đó”, anh chia sẻ.

Hoàng Bách thuyết phục các thành viên gia đình tham gia dự án âm nhạc

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Hoàng Bách phát hành MV Chung mái nhà Việt Nam. Sản phẩm được thực hiện dưới hình thức hoạt hình, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, tái hiện những lát cắt lịch sử và văn hóa dân tộc thông qua các câu chuyện về Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng, An Dương Vương, Đinh Bộ Lĩnh...

Nam ca sĩ cùng ê kíp dành khoảng nửa năm để xây dựng ý tưởng và thực hiện sản phẩm. Đáng chú ý, mẹ của Hoàng Bách là bà Thục An (85 tuổi) cùng các thành viên trong gia đình cũng tham gia hát bè, hợp xướng.

Ba thế hệ trong gia đình Hoàng Bách cùng góp giọng trong sản phẩm âm nhạc Chung mái nhà Việt Nam ẢNH: NVCC

Hoàng Bách tiết lộ anh phải dành thời gian thuyết phục các con góp giọng bởi khi trưởng thành, các con có những hoạt động riêng và đôi chút ngại ngùng khi xuất hiện trong sản phẩm của bố. “Bách rất thích cảm giác khi biểu diễn trên sân khấu, nghe thấy giọng hát của từng thành viên vang lên và có cảm giác như cả gia đình đang cùng mình đi diễn”, nam ca sĩ bày tỏ.

Hoàng Bách nói về khả năng tái hợp AC&M

Khi được hỏi về khả năng thực hiện dự án âm nhạc cùng các thành viên AC&M, Hoàng Bách cho biết hiện anh chưa có kế hoạch cụ thể vì đang tập trung cho những dự án cá nhân. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhóm nhạc từng gắn bó với mình.

“Tất nhiên AC&M luôn là một tình cảm lớn, một dấu ấn đẹp với Hoàng Bách và cả với khán giả, Bách hiểu điều đó. Và về mặt chuyên môn, Bách cũng rất thích cảm giác được hát cùng anh em. Có lẽ trong thời gian tới, sau khi mình xong một vài dự án tiếp theo nữa, sẽ đến lúc dành thời gian để nghĩ về chuyện đó”, Hoàng Bách chia sẻ.