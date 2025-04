Hoàng Đức, Công Phượng thi nhau kiến tạo: Ninh Bình và Bình Phước không thắng mới lạ

Ngày về giàu cảm xúc của HLV Nguyễn Việt Thắng

Chiều 12.4, CLB Ninh Bình có chuyến làm khách đến sân Long An của CLB Long An. HLV Nguyễn Việt Thắng được coi là nhân vật chính trong trận đấu này. Thuyền trưởng của CLB Ninh Bình phải đối đầu với đội bóng mà ông từng gắn bó, nơi mà chàng tiền đạo Việt Thắng từng có những năm tháng tươi đẹp trong sự nghiệp. Long An cũng là nơi cựu tuyển thủ Việt Nam sinh ra và lớn lên.

HLV Nguyễn Việt Thắng trầm ngâm trong cabin trước khi trận đấu diễn ra ẢNH: PHÙ ĐỔNG NINH BÌNH

Hoàng Đức (thứ 2 từ trái sang) và các đồng đội nối dài mạch thắng ấn tượng ẢNH: PHÙ ĐỔNG NINH BÌNH

Nhưng đó là câu chuyện của cảm xúc. Trên sân, HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chỉ đạo các học trò một cách nhiệt huyết để có giành một chiến thắng thuyết phục trước đội bóng yếu hơn. Nhờ chất lượng đội hình vượt trội, CLB Ninh Bình dễ dàng tạo ra một thế trận kiểm soát, thậm chí là lấn lướt. Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của CLB Long An.

Sau hàng hoạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 30, Anh Quân thực hiện cú tạt bóng chính xác để Thanh Thịnh đánh đầu, giúp CLB Ninh Bình vươn lên dẫn trước. Bàn thắng này giúp "Bầy dê núi" chơi thoải mái và có phần nhàn nhã. Nhưng do dứt điểm chưa sắc bén, phải đến phút 80, đội khách mới có bàn thắng thứ 2. Từ đường chuyền của Hoàng Đức, Ngọc Lâm đột phá rồi dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Ninh Bình.

CLB Ninh Bình tỏ ra quá, quá vượt trội so với phần còn lại của giải hạng nhất. Họ đã giành 39 điểm tuyệt đối sau 13 trận ở mùa này, trong đó có đến 12 trận giữ sạch lưới và nhiều khả năng sẽ vô địch giải hạng nhất để giành vé thăng hạng trực tiếp.

Công Phượng tỏa sáng, CLB Bình Phước nỗ lực bám đuổi

Tự Nhân (số 8) tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp ẢNH: CLB BÌNH PHƯỚC

Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ, CLB Bình Phước giành chiến thắng 2-0 trên sân 19/8 của đội Khánh Hòa. Công Phượng tiếp tục được đặt niềm tin lĩnh xướng hàng công của đội bóng xứ hạt điều. Chân sút quê Nghệ An cho thấy mình xứng đáng với niềm tin đó. Anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, là trung tâm của những đợt lên bóng bên phía CLB Bình Phước.

Phút 28, Công Phượng thực hiện pha đi bóng đẹp mắt, vượt qua 3 cầu thủ CLB Khánh Hòa rồi dứt điểm chéo góc. Tuy nhiên, bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút 36, anh có cú đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Sầm Ngọc Đức. Lần này, bóng hơi cao so với khung thành.

Nhưng cuối cùng, Công Phượng cũng để lại dấu ấn. Phút 68, anh có đường treo bóng chính xác để Lưu Tự Nhân băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Phút 79, Công Phượng một lần nữa kiến tạo để Tự Nhân ấn định tỷ số 2-0 cho CLB Bình Phước.

Đây là chiến thắng xứng đáng của CLB Bình Phước. Công Phượng và các đồng đội chơi hay hơn, lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu, tạo được nhiều cơ hội hơn. Với kết quả này, CLB Bình Phước có 30 điểm, duy trì khoảng cách 9 điểm với đội đầu bảng Ninh Bình. Họ hơn đội hạng 3 là CLB PVF-CAND 6 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.