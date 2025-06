Hoàng Đức, Văn Lâm và Ninh Bình rước cúp vô địch: V-League có thêm đối thủ cực chất

Đội Ninh Bình - chiến binh bất bại, được VPF thưởng 2 tỉ đồng

Chiến thắng này không chỉ giúp CLB Ninh Bình nối dài mạch trận ấn tượng mà còn khiến cuộc đua giành vị trí thứ 2 – đồng thời sở hữu vé dự trận play-off hấp dẫn đến vòng đấu cuối cùng…

CLB Ninh Bình đang có một mùa giải quá ấn tượng, và trở thành nhà vô địch tuyệt đối tại giải hạng nhất 2024-2025 với chuỗi thành tích lịch sử: 18 trận thắng, 1 trận hòa và không thất bại, ghi 38 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn, đạt 55 điểm sau vòng 21 (vòng cuối cùng-vòng 22 làm khách tại Đồng Tháp).





Đội Ninh Bình được thưởng 2 tỉ đồng

Niềm vui chiến thắng

Đội Ninh Bình là chiến binh bất bại Ảnh: VPF

HLV Nguyễn Việt Thắng và các cầu thủ quá xuất sắc Ảnh: VPF

Khát khao chinh phục chiếc cúp vô địch biến các học trò HLV Việt Thắng tương tự như một “cỗ máy chiến thắng”. Ngay cả khi sớm hoàn thành mục tiêu vô địch ở vòng 19, CLB Ninh Bình vẫn thi đấu rất bùng nổ và mới nhất là trận thắng 3-0 trước đối thủ xếp thứ 2 là CLB Bình Phước.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng, tân vương của giải hạng nhất 2024-2025 sẽ khép lại hành trình lịch sử của mình với chuỗi bất bại dài nhất và số điểm giành được gần như là tuyệt đối.

CLB Ninh Bình sẽ bước vào hành trình mới mang tên V-League 1 ở mùa giải 2025-2026 dự kiến khởi tranh vào tháng 8.2025. CLB Bình Phước, sau trận thua tại Ninh Bình, chưa thể hoàn thành mục tiêu giành vé dự trận play-off.





CLB Ninh Bình rước cúp vô địch giải hạng nhất 2024-2025

Hoàng Đức, Văn Lâm và đội Ninh Bình rước cúp Ảnh: Việt Quang

Thậm chí, cuộc đua giành vé giữa CLB Bình Phước và CLB PVF-CAND còn căng thẳng, hấp dẫn đến vòng đấu cuối cùng – vòng 22. Bởi cùng ngày, trong khi CLB Bình Phước nhận thất bại 0-3 thì CLB PVF-CAND giành chiến thắng 1-0 tại Khánh Hòa.

Trận thắng giúp thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh rút ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm (40 so với 41) so với thầy trò HLV Quốc Anh. Vòng đấu cuối cùng, cùng trên sân nhà, CLB Bình Phước và CLB PVF-CAND tiếp đón 2 đối thủ hoàn thành mục tiêu trụ hạng là CLB Long An và CLB Đồng Nai.

Cuộc chiến nơi nhóm cuối cũng đã có kết quả rõ ràng khi tấm vé rớt hạng thuộc về CLB bóng đá Huế. Tuy CLB Huế đã nỗ lực chiến đấu đến trận đấu cuối cùng để níu kéo hy vọng trụ hạng mong manh bằng chiến thắng 1-0 trước CLB Trẻ TP.HCM, nhưng họ cũng không thể thay đổi được “số phận”. Cùng có 16 điểm như CLB Hòa Bình, nhưng CLB Huế xếp cuối bảng vì thua các chỉ số phụ. Bên cạnh đó, tại vòng 22, CLB Huế sẽ không thi đấu (đã thi đấu đủ số trận) trong khi CLB Hòa Bình còn thi đấu trận cuối với CLB BR-VT. CLB Huế - đội bóng có thâm niên tham dự giải HNQG, có nhiều cơ hội để vượt thoát lên nhưng họ không thể tận dụng thành công và nỗ lực ở vòng đấu cuối cùng là quá trễ…