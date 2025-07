Hoàng gia Anh - đề tài bất tận của nhà làm phim

Dù Hoàng gia Anh luôn có mối quan hệ khá "căng thẳng" với giới truyền thông nhưng phim về hoàng gia lại ít bị kiểm soát, nên các nhà làm phim được thỏa sức sáng tạo và diễn giải. Đã có rất nhiều bộ phim về Hoàng gia Anh ra đời, thu hút sự chú ý của công chúng và giành nhiều giải thưởng danh giá.

Colin Firth (Vua George VI) trong phim The King’s Speech Ảnh: IMDB

Cuối thập niên 1930, The Private Lives of Elizabeth and Essex (tạm dịch Cuộc sống riêng tư của Elizabeth và Bá tước xứ Essex) do Michael Curtis đạo diễn, ra rạp 1939 là một trong những phim truyện đầu tiên về chế độ quân chủ tại Vương quốc Anh, kể về mối tình hư cấu giữa Nữ hoàng Elizabeth I (Bette Davis đóng) và Bá tước xứ Essex Robert Devereux (Errol Flynn). Phim thành công vang dội về mặt thương mại và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.

Bộ phim đình đám thứ 2 là The Lion in Winter (Sư tử mùa đông) có sự góp mặt của 2 ngôi sao Peter O'Toole, Katharine Hepburn trong vai Vua Henry II và Eleanor - Nữ công tước xứ Aquitaine. Phim tiêu tốn 4 triệu USD sản xuất nhưng thu về đến 22,3 triệu USD (thời điểm ra rạp năm 1968).

Mrs.Brown (Bà Brown) khởi chiếu năm 1997 cũng là bộ phim rất thành công. Judi Dench (vai Nữ hoàng Victoria) đoạt Quả cầu vàng - Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục Phim điện ảnh chính kịch và giải BAFTA - Nữ diễn viên chính xuất sắc, nhận đề cử Oscar - Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Olivia Colman (Nữ hoàng Elizabeth II) và Josh O'Connor (Thái tử Charles) trong phim The Crown Ảnh: IMDB

Năm 1998, Elizabeth ra rạp với diễn xuất chính của Cate Blanchet nhận vô số giải thưởng từ Quả cầu vàng, giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh lần thứ 52. Tiếp đến là The Queen (Nữ hoàng) khởi chiếu năm 2006 kể về sự kiện trọng đại trong lịch sử chế độ quân chủ Anh hiện đại: cái chết của Công nương Diana năm 1997 từ góc nhìn của Nữ hoàng Elizabeth II (do Helen Mirren thủ vai) và Thủ tướng Tony Blair (Michael Sheen). Mirren giành được giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Thập niên 2000 ghi dấu thêm loạt phim hoàng gia thành công: Elizabeth: The Golden Age (Nữ hoàng Elizabeth: Thời đại hoàng kim - 2007), The Young Victoria (Tuổi trẻ của Nữ hoàng Victoria - 2009). Tuy nhiên phải đến khi The King's Speech (Diễn văn của nhà vua) do Tom Hooper đạo diễn, ra rạp năm 2010 mới có phim về hoàng gia Anh vinh dự nhận giải Oscar Phim hay nhất.

Meghan Markle trong phim With Love, Meghan Ảnh: IMDB

Ở thể loại phim truyền hình, mùa 6 của series The Crown (Hoàng quyền) chiếu trên Netflix từ 2016 đến 2023 kể về Hoàng gia Anh đã giành vô số giải Emmy, giải Quả cầu vàng hạng mục Phim truyền hình chính kịch hay nhất… Phim tập trung vào cuộc sống và triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II cùng các thành viên hoàng gia, nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất, kịch bản, đạo diễn, sản xuất.