Hoàng mai Huế 'đột biến' được định giá 8 tỉ đồng, khách trả 3 tỉ vẫn chưa bán

Giữa hàng trăm tác phẩm khoe sắc tại ngày hội hoàng mai Huế năm nay, có một cây mai được ban tổ chức ưu ái đặt tại vị trí trang trọng nhất, ngay trung tâm và được những người yêu mai bàn tán bởi vẻ đẹp "tuyệt tác".



Cây hoàng mai được đặt ở vị trí trung tâm trang trọng nhất tại khu vực Nghinh Lương Đình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chủ nhân của siêu phẩm này là anh Năm, được giới chơi mai biết đến với biệt danh "Năm mai vàng Huế". Chia sẻ về nguồn gốc của cây mai, anh Năm cho biết đây từng là "báu vật" và là tâm huyết cả đời của một nghệ nhân lớn tuổi. Cây hoàng mai này từng xuất hiện và gây tiếng vang tại Hội hoa xuân năm 2022.

Sau khi vị nghệ nhân già qua đời, cách đây 2 tháng anh Năm có cơ duyên sở hữu "báu vật" này.

Cây hoàng mai thu hút người xem ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thân và cành của cây mai 40 năm tuổi này có tỉ lệ rất đều ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Điều khiến anh Năm kinh ngạc nhất chính là tốc độ phát triển của cây. Thông thường, mai vàng phát triển rất chậm, nhưng cây mai này lại là một trường hợp đặc biệt khi bộ rễ phát triển rất nhanh, to gấp đôi so với thời điểm năm 2022 (mà anh từng có dịp thưởng lãm).

Cây có tuổi đời khoảng 40 năm và sở hữu những đặc điểm của một cây đột biến thực sự. Sự đột biến này thể hiện đồng đều từ bộ đế, thân, cành cho đến hoa. Tỉ lệ giữa các bộ phận rất cân đối, tạo nên một tổng thể hài hòa và đẳng cấp. Về chất lượng hoa, anh Năm tự tin khẳng định hoa của cây đạt chuẩn với cánh đều và màu sắc vô cùng tươi tắn.

Cận cảnh bộ rễ "khủng" của cây hoàng mai ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Bùi Diên Khai (42 tuổi, trú tại phường Phong Thái, TP.Huế), một người thưởng lãm có kinh nghiệm, đã không tiếc lời khen ngợi khi đứng trước tác phẩm này. "Theo mình thì cây mai này là tuyệt tác ở hội mai năm nay, phải nói đẳng cấp từ gốc đến ngọn. Bộ củ của cây rất lớn, càng lên cao tán càng to ra, tạo nên thế đứng vững chãi nhưng vẫn mềm mại", anh Khai trầm trồ khen.

Anh Khai phân tích thêm, với vẻ đẹp không "góc chết" này, việc cây từng đoạt giải vàng tại hội mai là điều hoàn toàn thuyết phục. "Không còn từ ngữ nào để chê tuyệt tác này", anh Khai khẳng định.

Những đóa hoa vàng tươi, cánh đều đạt chuẩn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chính vì sự quý hiếm và vẻ đẹp khó tìm, anh Năm đã không ngần ngại "xuống tiền" với quyết tâm sở hữu bằng được. Khi được hỏi về giá trị, anh Năm nói: "Nếu bán, mức giá tầm 8 tỉ đồng. Trước đó đã có một vị khách từ Hà Nội ngỏ ý trả giá 3 tỉ đồng nhưng tôi vẫn chưa đồng ý".