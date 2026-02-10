Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
10/02/2026 05:00 GMT+7

Hơn 500 tác phẩm hoàng mai, có những gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang hội tụ tại ngày hội hoàng mai Huế lần thứ 4, tạo nên không gian rực rỡ sắc xuân ngay trước Kinh thành.

Những ngày cuối năm, không gian Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu trước Kinh thành Huế như được khoác lên mình "chiếc áo mới" rực rỡ bởi sắc vàng của hàng trăm tác phẩm hoàng mai (mai vàng xứ Huế) đang độ khoe sắc. 

Đây là điểm đến đang thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến thưởng lãm.

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 1.

Những gốc mai cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm khoe dáng đầy uy nghi trước Phu Văn Lâu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 2.

Tác phẩm mai vàng được tạo hình nón độc đáo

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 3.

Những chậu mai đại khoe sắc vàng rực rỡ dưới nắng xuân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại ngày hội năm nay, Ban tổ chức giới thiệu gần 500 tác phẩm hoàng mai Huế. Từ những gốc mai đại cổ thụ đến các tác phẩm bon sai được tạo tác tinh xảo, mỗi chậu cây đều là một công trình nghệ thuật kết tinh từ thời gian, tâm huyết và bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. 

Đặc biệt, có những "cụ" hoàng mai tuổi đời hàng trăm năm, giá trị được định giá lên đến hàng tỉ đồng.

Anh Lê Tài Việt, chủ vườn mai cổ thụ tại xã Quảng Điền (TP.Huế), một trong những người mang số lượng tác phẩm lớn đến trưng bày, chia sẻ qua từng năm, ngày hội càng được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn, quy tụ nhiều tác phẩm thật sự chất lượng.

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 4.

Cận cảnh những bông hoàng mai Huế năm cánh rực rỡ, biểu tượng cho sự may mắn và thanh cao

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Hội chợ mai năm nay thành công tốt đẹp, mai nở đúng tết. Tôi chở lên 60 cây thì khách đã chốt được 30 cây, đồng thời tôi cũng mua lại 30 cây khác của anh em. Trong vườn của mình, giá trị nhất là cây mai 1,5 tỉ đồng, còn lại mức 500 - 600 triệu đồng rất nhiều", anh Việt nói.

Dưới ánh nắng nhẹ của những ngày giáp tết, những người yêu mai trầm trồ trước những tuyệt tác mai vàng khoe dáng. 

Cụ Hà Ngọc Thương (85 tuổi, ở phường Phú Xuân, TP.Huế) chậm rãi dạo quanh các hàng mai, nhận xét: "Số lượng cây mai thâm niên và độ đẹp đều hơn hẳn các năm trước. Khách có thể thoải mái lựa chọn vì mai được trưng bày khắp nơi. Ấn tượng nhất là 2 cây mai thành hình nón ngay lối vào, thực sự quá đẹp".

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 5.
Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 6.
Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 7.
Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 8.
Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 9.

Dịp này, ban tổ chức giới thiệu gần 500 tác phẩm hoàng mai

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 10.

Có những tác phẩm được định giá hàng tỉ đồng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 11.

Nghệ nhân tỉ mỉ chăm sóc, tạo tác cho một tác phẩm bon sai

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng những 'siêu' hoàng mai tiền tỉ ở Huế trước Phu Văn Lâu- Ảnh 12.

Du khách thập phương hào hứng chụp ảnh check-in cùng những "siêu mai" bạc tỉ.

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ngày hội hoàng mai Huế lần thứ 4 còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi "Hoàng mai Huế - Tuyệt tác mùa xuân", các chương trình đấu giá và trao đổi kinh nghiệm chăm sóc mai. 

Qua đó, không chỉ tạo sân chơi cho các nhà vườn mà còn góp phần kết nối văn hóa - du lịch, đưa hoàng mai trở thành sản phẩm đặc trưng gắn liền với trải nghiệm của du khách khi đến Huế. 

Ngày hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14.2 (tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ). Đây là hoạt động mở đầu đầy ấn tượng cho chuỗi lễ hội mùa xuân của Huế, góp phần tôn vinh loài hoa đặc trưng của vùng đất cố đô và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến bạn bè quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Mai Tết Cố Đô Huế Tết Nguyên đán bon sai phường Phú Xuân Kinh Thành Huế Huế
