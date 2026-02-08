Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi được 'hét giá' 3,5 tỉ đồng: Chủ khẳng định độc nhất vô nhị

Hải Phong
Hải Phong
08/02/2026 14:08 GMT+7

Một cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi gây xôn xao khi chủ nhân hét giá 3,5 tỉ đồng, đồng thời khẳng định đây là cây mai độc nhất vô nhị ở vùng này.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn mai của ông Trần Tân (66 tuổi, thôn Hòa Tân, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm đến thu hút nhiều người dân và giới chơi mai khi một cây mai vàng cổ thụ hơn 70 năm tuổi được chủ nhân "hét giá" lên tới 3,5 tỉ đồng.

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Trần Tân bên cây mai vàng hơn 70 năm tuổi

ẢNH: HẢI PHONG

Giữa khu vườn rộng, cây mai vàng nổi bật với dáng thế tự nhiên, tán xòe rộng, được ví như một "nhân chứng thời gian". Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cây mai cao khoảng 4 m, tán rộng gần 6 m, thân lớn với bề hoành khoảng 108 cm. Phần gốc chắc khỏe, thân cây xù xì theo năm tháng, trong khi cành nhánh vươn đều bốn hướng, tạo nên tổng thể cân đối, cổ kính.

Ông Trần Tân cho biết, cây mai thuộc giống mai xuân, hoa 5 cánh, đọt xanh, được trồng từ thời cha ông để lại. Điều đặc biệt là suốt hơn 70 năm qua, cây gần như không được uốn nắn hay tạo dáng. "Gia đình tôi để cây phát triển hoàn toàn tự nhiên. Dáng thế ra sao thì giữ nguyên như vậy, chỉ chăm sóc cơ bản để cây khỏe mạnh", ông Tân chia sẻ.

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Hoa mai tỏa hương thơm ngát thu hút ong đến hút mật

ẢNH: HẢI PHONG

Theo giới chơi mai địa phương, cây mai của ông Tân được đánh giá có dáng thế dạng "mai đài sen" - kiểu dáng hiếm gặp đối với những cây mai cổ phát triển tự nhiên. Không giống nhiều cây mai cảnh hiện nay được tạo hình công phu, các nhánh lớn của cây vươn ra tự nhiên, tán tròn đều, mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng giá trị cao.

Nhiều năm qua, "cụ" mai này liên tục được người chơi mai từ nhiều nơi tìm đến hỏi mua. Đặc biệt, vào năm 2023, có người từng trả giá hơn 1,7 tỉ đồng nhưng gia đình ông Tân vẫn từ chối. "Cây mai gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Hơn nữa, tuổi đời và dáng thế của cây rất hiếm nên chúng tôi không vội bán", ông Tân nói.

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 3.

Cây mai vàng có tay, cành rất đều

ẢNH: HẢI PHONG

Hiện nay, chủ nhân khẳng định chỉ khi có người trả đủ 3,5 tỉ đồng thì gia đình mới cân nhắc việc sang nhượng. Lý giải về mức giá "khủng", ông Tân cho rằng giá trị của cây không chỉ nằm ở kích thước hay tuổi đời mà còn ở vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. "Với người hiểu và biết thưởng thức mai vàng cổ thụ, mức giá đó là xứng đáng", ông Tân chia sẻ.

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 4.

Du khách đến chụp ảnh cây mai vàng của gia đình ông Trần Hiệp

ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ riêng cây mai của ông Tân, tại thôn Hòa Tân còn có nhiều cây mai cổ thụ giá trị khác. Tiêu biểu là cây mai hơn 70 năm tuổi của gia đình ông Trần Hiệp (54 tuổi), cao hơn 4 m, tán tròn đều, thân xoắn một cốt rất đẹp. Cây được ông Hiệp mua lại và trồng tại nhà hơn 30 năm nay, hiện được xem là điểm nhấn nổi bật giữa khuôn viên nhà.

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 5.

Cây mai vàng của gia đình ông Hiệp rất đẹp

ẢNH: HẢI PHONG

Theo người dân địa phương, thôn Hòa Tân (trước đây thuộc vùng Đông Hòa) từ lâu đã nổi tiếng là vùng trồng mai truyền thống của Quảng Ngãi. Hầu như nhà nào cũng có mai trong vườn, nhiều hộ trồng từ vài cây đến hàng chục cây để vừa chơi tết, vừa bán tăng thu nhập.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại vườn mai của gia đình ông Trần Tân:

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 6.

Cụ mai vàng hơn 70 tuổi của gia đình ông Tân có tán tròn đều, tay cành khỏe mạnh

ẢNH: HẢI PHONG

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 7.

PV Thanh Niên đến mục sở thị cây mai vàng hơn 70 năm tuổi của gia đình ông Trần Tân

ẢNH: CẨM ÁI

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 8.

Dự kiến cây mai của ông Tân sẽ nở rực trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: HẢI PHONG

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 9.

Cây mai cao khoảng 4 m, tán rộng gần 6 m, thân lớn với bề hoành khoảng 108 cm

ẢNH: HẢI PHONG

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 10.

Hoa mai bắt đầu khoe sắc

ẢNH: HẢI PHONG

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 11.

Trong vườn ông Tân còn có nhiều cây mai rất đẹp, đang nở rộ

ẢNH: HẢI PHONG

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi ở Quảng Ngãi được chủ 'hét giá' 3,5 tỉ đồng - Ảnh 12.

Ông Tân kiểm tra hoa mai trong vườn

ẢNH: HẢI PHONG


Độc đáo hàng trăm cây mai vàng nở trái mùa, rực rỡ Vesak 2025: Chủ vườn bật mí

Độc đáo hàng trăm cây mai vàng nở trái mùa, rực rỡ Vesak 2025: Chủ vườn bật mí

Trong khuôn khổ đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, H.Bình Chánh (TP.HCM) đã cho thiết kế cảnh quan độc đáo với vườn mai vàng nở trái mùa, thu hút sự quan tâm của người dân.

