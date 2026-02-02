Phố đi bộ bên bờ biển đẹp nhất Quảng Ngãi

Sáng 2.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) cho biết, phố đi bộ bên bờ biển Mỹ Khê, dài 800 m, rộng 12 m, kết hợp du lịch với ẩm thực đặc sản, âm nhạc và không gian ánh sáng, dự kiến hoạt động trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tuyến phố đi bộ sẽ mở cửa từ ngày 7.2 (tức 20 tháng chạp âm lịch). Hiện có khoảng 20 hộ đăng ký kinh doanh tại tuyến phố.

Bờ biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) sắp có tuyến phố đi bộ dài 800 m ẢNH: HẢI PHONG

Phố đi bộ nằm trên tuyến đường ven biển Mỹ Khê, phía bắc dãy nhà hàng hiện hữu, kéo dài từ khu sân khấu quảng trường mini (phía đông cầu Khê Kỳ) đến ngã ba Tịnh Kỳ cũ, giao với đường Võ Bẩm.

Mỹ Khê là bãi biển đẹp nhất của Quảng Ngãi, từ lâu là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách.

Theo ông Phạm Quốc Vương, phố đi bộ sẽ khai thác lợi thế sẵn có của du lịch biển, gắn với các đặc sản địa phương như cá cơm, nước mắm của khu vực Tịnh Kỳ cũ.

"Tuyến phố nằm xa khu dân cư nên hoạt động âm nhạc, nghệ thuật không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời kéo dài thời gian vui chơi cho du khách", ông Vương nói.

Mỹ Khê được xem là bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Theo thiết kế, tuyến phố được chia thành bốn khu chức năng, gồm: khu check-in và biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; 10 gian hàng sản phẩm OCOP và quà lưu niệm; 20 quầy ẩm thực, đồ ăn nhanh và đồ uống không cồn; cùng 10 quầy kinh doanh đồ uống có cồn. Các gian hàng sử dụng mô hình nhà mái che lưu động để thuận tiện lắp đặt và tháo dỡ.

Phố đi bộ dự kiến hoạt động từ 17 - 22 giờ hàng ngày. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ rào chắn, cấm các loại xe chạy vào; sau 22 giờ, tuyến đường được trả lại hiện trạng để phục vụ giao thông.

Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai được mở tại Quảng Ngãi đầu năm 2026. Trước đó, phố đêm Sông Trà ven bờ nam sông Trà Khúc (thuộc phường Nghĩa Lộ) cũng được triển khai và dự kiến hoạt động từ ngày 19 hoặc 20 tháng chạp âm lịch.