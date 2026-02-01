Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quà tết cho người dân Quảng Ngãi

Sáng 1.2, tại UBND xã Tư Nghĩa, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ người dân Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (bìa phải), Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, thăm hỏi người dân Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn; lãnh đạo địa phương...

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HẢI PHONG

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, công tác chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp tết đến, xuân về được công ty duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua.

"Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, công ty đều tổ chức các chương trình an sinh xã hội hướng về người dân Quảng Ngãi, với mong muốn góp phần giúp bà con có một cái tết ấm áp, sum vầy hơn", ông Dương chia sẻ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức chương trình đã trao 50 suất quà tại xã Tư Nghĩa và 100 suất quà tại phường Nghĩa Lộ. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục trao quà tại xã Trường Giang (100 suất), đặc khu Lý Sơn (100 suất) và xã Trà Giang (50 suất) với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà cho người dân ở xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Trực tiếp trao quà và thăm hỏi người dân, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, bày tỏ sự chia sẻ trước khó khăn của các hộ dân. Đồng thời, bà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Đón tết đầy đủ, ấm áp hơn

Xúc động khi nhận quà tết, bà Nguyễn Thị Xuân (78 tuổi, ở xã Tư Nghĩa) cho biết gia đình bà thuộc diện cận nghèo, chỉ có vợ chồng già nương tựa nhau, các con đi làm ăn xa. Chồng bà bị bệnh, nằm một chỗ, gia đình chỉ có hơn 1 sào lúa để canh tác.

"Hôm nay được nhận quà tết, tôi rất vui. Món quà này giúp gia đình tôi có thêm điều kiện để đón tết đầy đủ, ấm áp hơn", bà Xuân chia sẻ.

Trao quà cho người dân khó khăn ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Cùng niềm vui ấy, bà Trương Thị Lực (tổ 27, phường Nghĩa Lộ) cho biết phần quà là sự động viên rất thiết thực đối với gia đình bà trong những ngày cận tết. "Nhờ món quà này, gia đình tôi có thể mua sắm thêm ít nhu yếu phẩm để có cái tết cổ truyền ấm cúng hơn", bà Lực nói.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, thăm hỏi và động viên người dân Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Theo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, chương trình trao quà tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là món quà tinh thần đầy nhân văn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ tỉnh nhà và cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức chương trình mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay xây dựng Quảng Ngãi nghĩa tình, nhân ái, phát triển bền vững, để mọi người dân, nhất là các hộ khó khăn có điều kiện đón tết đủ đầy hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.