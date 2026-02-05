Nhìn từ trên cao: Cánh đồng Huế hồi sinh xanh mướt sau 4 trận lũ lịch sử

Những ngày cuối tháng chạp, khi tiết trời xứ Huế còn se lạnh, từ tờ mờ sáng, người dân xã Phú Hồ và P.Thanh Thủy đã tất bật ra đồng. Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, những cánh đồng lúa vừa gieo xong vụ đông xuân đã kịp khoác lên mình một màu xanh biếc, trải dài tít tắp đến tận chân trời.
Nhìn màu xanh mướt mắt này, ít ai biết rằng chỉ trong năm nay vùng đất này phải trải qua 4 trận lũ lịch sử. Đã có những lúc, nông dân nơi đây đành phó mặc cho trời khi thiên tai liên tiếp ập đến.
"Năm nay không được thuận trời, vụ mùa trước lúa bạc đầu, nông dân chúng tôi nhiều lần gieo rồi ngập, đành bỏ đi trồng lại", ông Dương Văn Hóa (51 tuổi) ra đồng từ sớm thăm đồng bồi hồi nhớ lại.
Khi nước rút, trên những cánh đồng họ lại cần mẫn làm đất, gieo hạt, chắt chiu từng mầm xanh. Sau những ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, giờ đây, đứng trước những trà lúa đang lên tươi tốt, người dân phấn khởi, hy vọng một vụ mùa bội thu.
