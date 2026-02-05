Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Nhìn từ trên cao: Cánh đồng Huế hồi sinh xanh mướt sau 4 trận lũ lịch sử

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/02/2026 11:25 GMT+7

Sau 4 trận lũ liên tiếp khiến mùa màng thất bát, những ngày cuối tháng chạp, cánh đồng lúa ở vùng rốn lũ Huế đã phủ xanh trở lại trong vụ đông xuân, mang theo niềm hy vọng mới của người nông dân.

Những ngày cuối tháng chạp, khi tiết trời xứ Huế còn se lạnh, từ tờ mờ sáng, người dân xã Phú Hồ và P.Thanh Thủy đã tất bật ra đồng. Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, những cánh đồng lúa vừa gieo xong vụ đông xuân đã kịp khoác lên mình một màu xanh biếc, trải dài tít tắp đến tận chân trời.

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 1.

Cảnh đồng lúa ở xã Phú Hồ trải dài trong màn sương sớm huyền ảo

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhìn màu xanh mướt mắt này, ít ai biết rằng chỉ trong năm nay vùng đất này phải trải qua 4 trận lũ lịch sử. Đã có những lúc, nông dân nơi đây đành phó mặc cho trời khi thiên tai liên tiếp ập đến.

"Năm nay không được thuận trời, vụ mùa trước lúa bạc đầu, nông dân chúng tôi nhiều lần gieo rồi ngập, đành bỏ đi trồng lại", ông Dương Văn Hóa (51 tuổi) ra đồng từ sớm thăm đồng bồi hồi nhớ lại.

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 2.

Những con kênh dẫn nước uốn lượn giữa các thửa ruộng, huyết mạch nuôi dưỡng mầm xanh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi nước rút, trên những cánh đồng họ lại cần mẫn làm đất, gieo hạt, chắt chiu từng mầm xanh. Sau những ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, giờ đây, đứng trước những trà lúa đang lên tươi tốt, người dân phấn khởi, hy vọng một vụ mùa bội thu.

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 3.

Người dân tất bật thăm đồng, chăm sóc từng trà lúa trong những ngày cuối năm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 4.

Những giọt sương sớm đọng trên lá lúa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 5.

Con đường làng dẫn lối ra cánh đồng trong màn sương mai buổi sáng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 6.

Khung cảnh bình yên ở vùng rốn lũ Phú Hồ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 7.

Những lá lúa non vươn mình mạnh mẽ sau thiên tai

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 8.

Những "ô bàn cờ" xanh mướt mắt từ góc nhìn trên cao

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 9.

Những cánh đồng lúa xanh mướt này từng hứng chịu 4 trận lũ trong năm nay

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sắc xanh trên cánh đồng lúa Huế, hồi sinh sau 4 trận lũ lịch sử- Ảnh 10.

Bóng dáng tảo tần của người nông dân xứ Huế trên những cánh đồng lúa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tin liên quan

Chuyện một gia đình chuyên nặn tượng ông Táo: 'Bỏ nghề thì 23 tháng chạp lấy gì cúng?'

Chuyện một gia đình chuyên nặn tượng ông Táo: 'Bỏ nghề thì 23 tháng chạp lấy gì cúng?'

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, tại làng Địa Linh (TP.Huế) chỉ còn số ít gia đình vẫn đỏ lửa nhào nặn tượng ông Táo. Nghề xưa mai một dần giữa nhịp sống hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

Cánh đồng Hồi sinh rốn lũ TP.Huế Tháng chạp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận