Khom lưng giữa nắng gắt trên cánh đồng dưa hấu vụ tết

Cầu Đỏ thuộc xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ. Nơi đây, từ hàng chục năm nay, vào vụ lúa đông xuân, người dân không trồng trồng lúa mà cho thuê đất ruộng để trồng dưa hấu phục vụ tết.

Cánh đồng dưa hấu ở cầu Đỏ, xã Nam Thành ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Trần Cao Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Thành cho biết mùa vụ đông xuân, toàn xã có 122 ha dưa hấu trồng trên ruộng lúa để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, khu vực cầu Đỏ trồng 105 ha dưa hấu.

"Toàn xã chỉ có khu vực cầu Đỏ thích hợp để trồng dưa hấu. Người dân địa phương cho người dân xã khác thuê đất lúa để trồng dưa. Việc cho thuê đất trồng dưa giúp cho người dân phát triển kinh tế trong những tháng tết đến xuân về", ông Tùng cho hay.

Anh Hải dùng dậy để loại bỏ trái dưa hấu nhỏ ẢNH: NGUYỄN LONG

Anh Trần Văn Hải (43 tuổi, ở xã Đức Linh) cho biết đã thuê gần 1 ha ruộng ở cầu Đỏ để trồng dưa mùa tết. Giá thuê gần 1 ha đất ruộng này để trồng mùa dưa tết với giá 24 triệu đồng.

Theo anh Hải, khu vực cầu Đỏ chủ yếu là người dân xã Đức Linh thuê đất ruộng của người dân xã Nam Thành để trồng dưa phục vụ tết, chỉ có ít người dân xã này làm nghề trồng dưa hấu.

Dưa hấu ở cầu Đỏ được gọi là dưa hấu miền Đông, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc ẢNH: NGUYỄN LONG

Dưa hấu ở cầu Đỏ được gọi là dưa hấu miền Đông. Dưa hấu nơi đây chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, một số ít thì tiêu thụ trong nước.

Cả ngày khom lưng kéo ngọn cho dưa hấu

Những ngày này, tại cánh đồng dưa hấu ở cầu Đỏ có cả trăm người đang tất bật chăm sóc dưa, trong số này chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi.

Người chăm sóc dưa ở cầu Đỏ chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi ẢNH: NGUYỄN LONG

Công việc hằng ngày là làm chèo dưa, lựa trái, kéo ngọn cho dưa thẳng hàng để dây dưa gốc này không đan xen qua dây dưa khác. Việc này rất cần thiết và quan trọng cho quá trình người dân chọn trái.

Mỗi gốc dưa hấu, người dân chỉ chọn 3 dây để chăm sóc. Trong 3 dây dưa, người dân chỉ chọn 1 trái. Tất cả những trái dưa khác đều phải loại bỏ.

Bà Tiêu Thị Lại (71 tuổi, ở xã Đức Linh) cho biết từ sáng sớm mỗi ngày phải ra ruộng dưa phụ con trai của bà làm chèo, kéo ngọn cho dưa hấu. Công việc này khom lưng cả ngày khiến bà đau mỏi nhưng phải làm.

Làm nghề chăm sóc dưa hấu, gần như khom lưng cả ngày ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Lại cho biết dưa hấu hiện nay đang có giá dao động từ 7.800 đồng/kg - 8.000 đồng/kg. "Giá dưa đang cao, người dân bán sẽ có lãi nhiều. Nếu tết này giá dưa từ 10.000 - 12.000 đồng/kg thì nông dân trồng dưa vui lắm. Việc khom lưng cả ngày cũng đáng", bà Lại chia sẻ.

Người trồng dưa hấu mong muốn giá dưa tốt để có một mùa tết no ấm ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo tính toán của người trồng dưa, 1 ha dưa hấu được chăm sóc tốt sẽ cho sản lượng khoảng 40 tấn. Với giá dưa hiện nay là 8.000 đồng/kg thì mỗi hecta người dân thu về 320 triệu đồng.

"Trừ chi phí phân bón, thuốc, công chăm sóc… thì mỗi ha dưa sẽ có lãi gần 200 triệu đồng. Nếu thời tiết mà thuận lợi như hiện nay thì dân vui mừng lắm", anh Thới Ngọc Đông (ở xã Nam Thành), người dân trồng dưa hấu chia sẻ.