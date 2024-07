Hoàng Mèo trải lòng về các con sau đổ vỡ hôn nhân

Hoàng Mèo bày tỏ hối hận vì không thể dành nhiều thời gian cho con Chụp màn hình

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982. Anh xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới, góp mặt trong nhiều bộ phim như Làng xóm cha cha cha, Bố già… Bên cạnh vai trò diễn viên, Hoàng Mèo còn được biết đến là "bầu sô" sân khấu, làm phim cùng nhiều vai trò khác. Nam diễn viên nên duyên với Đại Ngọc Trâm thời còn hoạt động chung sân khấu kịch. Sau hơn 10 năm gắn bó, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm xảy ra trục trặc và quyết định ly hôn.

Trò chuyện cùng Quốc Thuận, diễn viên Hoàng Mèo tâm sự trước đây cuộc sống của anh khá khó khăn, còn không tin rằng sẽ có ngày được cưới vợ, có nhà cửa, con cái. Vậy nên khi biết tin được lên chức cha, nam diễn viên vô cùng hạnh phúc. Anh nhớ rất rõ cảm xúc hạnh phúc khi lần đầu tiên được bế con, sự lóng ngóng khi tập thay tã, pha sữa cho con.

"Lần đầu tiên bế bé Mì Gói, tôi khóc rất nhiều. Lúc bế con, mình lóng ngóng, sợ con mỏi, sợ con đau. Đến khi có bé thứ hai là Bún Gạo, tôi còn khóc nhiều hơn. Vì mình thấy bản thân quá hạnh phúc, quá may mắn", anh tâm sự.

Dù vậy, nam diễn viên thừa nhận vì trải qua biến cố, anh không có nhiều thời gian đồng hành cùng các con. Thay vào đó, anh cố gắng bù đắp những thứ tốt nhất cho con trong khả năng của mình.

Hoàng Mèo bộc bạch: "Mỗi khi được gặp con, tôi luôn chạy lại ôm hôn, rồi dắt hai đứa đi ăn. Mình ngồi nói chuyện, chơi với con, dắt đi coi phim. Tôi nghĩ là mình đã làm cho các con tổn thương. Trong chuyện này, mình cũng không thể nói mình đúng hay vợ đúng. Mình chỉ nói vấn đề ở đây là sự ích kỷ của người lớn, ích kỷ của cả hai nên con phải chịu cảnh vậy. Nhưng thôi chuyện cũng qua rồi. Ở vai trò người cha thì tôi tự thấy mình chưa thật sự tốt như mọi người, chưa thể ở bên con, chơi với con nhiều hơn".

Nam diễn viên rơi nước mắt, thừa nhận khiến các con tổn thương vì không có một gia đình trọn vẹn Chụp màn hình

Nghe điều này, Quốc Thuận cho rằng không thể so sánh vì hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Nam MC quan điểm rằng việc gặp người này, ở bên người kia là do duyên số đã định đoạt. Tuy nhiên, Hoàng Mèo thẳng thắn rằng anh ghét nhất là chữ "duyên số". Nam diễn viên cho biết khi nghe mọi người nói rằng "không đến được với nhau là do duyên số", anh không đồng tình.

"Mình muốn hay không là do mình, chuyện người ta muốn ở với mình hay không là do mình. Ví dụ khi họ không muốn ở với mình nữa thì họ rời đi, chứ ở với nhau mà không hạnh phúc thì cũng không được. Vậy nên tôi thấy câu hết duyên ra đi, còn duyên ở lại là không đúng. Tôi ghét chữ duyên số", anh chia sẻ.

Thông qua chương trình, Hoàng Mèo cũng nhắn gửi đến hai con của mình. Anh nghẹn ngào: "Có thể mẹ sẽ gần gũi với các con nhiều, ba ít thời gian hơn nhưng ba lúc nào cũng muốn cho tụi con phải thật sự vui và hạnh phúc. Những gì các con đang thiếu, ba sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, bằng tất cả mọi thứ ba làm. Ba không trách mẹ vì mẹ cũng là người rất tốt. Nhưng có lẽ tình cảm của ba và mẹ không đủ lớn để tiếp tục ở bên nhau".