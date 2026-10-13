Hoàng Mỹ An tiết lộ lý do sang Mỹ học thạc sĩ ở tuổi 30

Sau quãng thời gian tích cực hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, ca sĩ Hoàng Mỹ An gây bất ngờ khi thông báo dừng hợp tác với quản lý cũ, đồng thời xác nhận việc sang Mỹ tiếp tục việc học. Ở tuổi 30, Bạch Khổng Tước của Ca sĩ mặt nạ tiết lộ sẽ theo đuổi chương trình thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục - Tâm lý trẻ em.

Hướng đi mới của Hoàng Mỹ An

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, từng có quãng thời gian học tập ở Mỹ, sau đó cô về nước, gây chú ý trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. Sau cuộc thi, giọng ca 9X tiếp tục trình làng các sản phẩm âm nhạc, dành tặng khán giả Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng Mỹ An cho biết việc tiếp tục học tập đã nằm trong dự định của cô từ lâu. Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật, cô cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để tiếp tục trau dồi kiến thức, đồng thời có thêm những trải nghiệm mới.

Hoàng Mỹ An nói bản thân vốn có niềm yêu thích việc giảng dạy, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mình tích lũy được. Bên cạnh đó, người đẹp dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục và phát triển con người, nhất là trẻ em.

“Qua hành trình học tập, thi đấu và biểu diễn từ nhỏ ở nhiều môi trường khác nhau, tôi nhận ra nghệ thuật không chỉ giúp mình phát triển chuyên môn mà còn góp phần hình thành tính cách, tư duy và bản lĩnh sống”, cô chia sẻ.

Từ quyết định này, Hoàng Mỹ An mong muốn kết hợp những kinh nghiệm nghệ thuật của mình với kiến thức được đào tạo bài bản và cơ hội thực hành trong môi trường giáo dục, để sau này có thể tạo ra những giá trị thiết thực và ý nghĩa hơn cho cộng đồng.

“Đó cũng là lý do tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch học thạc sĩ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển con người”, giọng ca sinh năm 1996 cho hay.

Hoàng Mỹ An nhận được sự ủng hộ từ gia đình khi quyết định phát triển việc học Ảnh: NVCC

Không có ý định dừng lại với nghệ thuật

Hoàng Mỹ An cho biết bản thân vẫn tiếp tục đi hát, không có ý định dừng lại với nghệ thuật. Tuy nhiên trong giai đoạn này, cô muốn dành thời gian cho việc học và phát triển bản thân nên sẽ chọn lọc những chương trình hay dự án âm nhạc phù hợp. Cô nhấn mạnh việc đã gắn bó với nghệ thuật từ bé và xem đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

“Tôi vẫn yêu cảm giác được đứng trên sân khấu và gặp gỡ khán giả. Vì vậy, tôi vẫn mong có cơ hội tiếp tục biểu diễn, mang đến những sản phẩm âm nhạc mới khi có điều kiện phù hợp”, người đẹp 9X trải lòng.

Được hỏi có áp lực về việc bị công chúng “lãng quên” trong giai đoạn vắng bóng, nhất là khi thị trường xuất hiện những gương mặt mới, Hoàng Mỹ An nói đó là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng từng suy nghĩ.

Theo cô, showbiz Việt luôn thay đổi và ngày càng nhiều tân binh xuất hiện, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng sau chặng đường đã qua, Hoàng Mỹ An cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có hành trình và dấu riêng. Ở giai đoạn này, cô muốn chuẩn bị cho những bước đi dài hạn thay vì chỉ tập trung vào việc xuất hiện thường xuyên.

Hoàng Mỹ An bộc bạch: “Tôi vẫn luôn trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình suốt những năm qua. Với tôi, điều quan trọng không chỉ là mình xuất hiện bao nhiêu lần, mà mỗi lần xuất hiện có thể mang đến điều gì mới mẻ và ý nghĩa cho khán giả. Tôi chỉ mong mình luôn giữ sự nghiêm túc và tình yêu dành cho nghề, tiếp tục hoàn thiện bản thân qua từng giai đoạn”.