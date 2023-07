Hoàng Oanh trải lòng về nghề giữa giai đoạn chông chênh tuổi 30

Hoàng Oanh và Minh Xù là hai nghệ sĩ khách mời mới nhất của talkshow CLUB30. Đây là chương trình đối thoại khai thác những quan điểm, tâm tư, tình cảm của những con người tiệm cận hay đang ở độ tuổi 30. Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực MC và có số năm kinh nghiệm tương đương nhưng Hoàng Oanh và Minh Xù đã mang đến những quan điểm trái ngược thú vị về sự nghiệp và cuộc sống.

MC Hoàng Oanh và Minh Xù bàn về sự nghiệp ở tuổi 30 CLUB30

Bắt đầu sự nghiệp MC từ năm 20 tuổi, Hoàng Oanh không chỉ dừng lại ở một vai trò mà còn thử sức trong nhiều lĩnh vực khác như tham gia các cuộc thi sắc đẹp, đóng phim, làm người mẫu... Bằng sự nỗ lực và tôn chỉ cố gắng mỗi ngày, cô đã có một chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt và được công chúng yêu mến.

Tuy nhiên Hoàng Oanh thổ lộ khi bước qua tuổi 30, dường như những tham vọng về ánh hào quang của cô đã không còn. Người đẹp sinh năm 1990 khẳng định sự nổi tiếng chưa bao giờ nằm trong thước đo thành công của cô. Trước đây, Hoàng Oanh khao khát sự công nhận từ mọi người để khỏa lấp đi cảm giác tự ti của bản thân. Nhưng giờ đây, nàng MC xinh đẹp cho biết cô chỉ cần một cuộc sống bình an. Mỗi ngày được làm việc, chăm lo được cho bản thân và gia đình là đã rất hạnh phúc.

Khi được hỏi về cách kiểm soát tham vọng của mình, Hoàng Oanh chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Cũng có đôi lúc mình có những chạnh lòng, bức xúc hay lo lắng bất an. Nhưng khi đó, mình chỉ cần hỏi bản thân điều gì đối với mình là quan trọng? Đối với Oanh, tôi chọn sự bình an. Bình an với tất cả mọi việc xảy đến, bình an với bản thân để từ đó buông bớt những đòi hỏi tham vọng khác".

Hoàng Oanh cho biết cô vẫn đang làm việc với tâm thế chuyên nghiệp, hết mình nhưng không còn quan tâm về mức độ nổi tiếng của bản thân so với các đồng nghiệp FBNV

Minh Xù và Hoàng Oanh có quan điểm khác biệt về con đường sự nghiệp tuổi 30 CLUB30

Bên cạnh đó, MC Hoàng Oanh khẳng định rằng cô sẽ vẫn tiếp tục cố gắng trong công việc hiện tại để đảm nhận tốt vai trò của một người kết nối, một người truyền tải thông tin đến với công chúng. Cô không tham vọng nhưng cũng không giới hạn những cơ hội phát triển bản thân. Nàng á hậu sinh năm 1990 cho biết cô muốn bản thân tốt lên mỗi ngày để làm gương cho con trai nhỏ.

Về phía Minh Xù, nam MC không ngại thừa nhận anh vẫn còn nhiều tham vọng. Minh Xù cho biết anh khao khát được phát triển đa dạng, gặt hái thêm thành công cùng với đó là sự nổi tiếng, sự công nhận của khán giả.

Minh Xù chia sẻ: “Từng thất bại ở dự án âm nhạc vào năm 25 tuổi khi còn là một ca sĩ, tôi quyết tâm bắt đầu lại với nghề từ con số 0. Bén duyên với lĩnh vực người dẫn chương trình, nhưng thời gian đầu tôi cũng tủi thân, chạnh lòng vì trên sân khấu mình đã không còn là người được chú ý nhất. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, tôi quyết định thích nghi với điều đó và trau dồi làm thật tốt vai trò của mình để rồi nhận được kết quả xứng đáng. Giờ đây khi nhìn lại, nếu có thất bại lần nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nghề”.

Hoàng Oanh và Minh Xù có những chia sẻ thú vị tại CLUB30 CLUB30

Khi nhìn lại, cả Hoàng Oanh và Minh Xù đều cảm thấy cột mốc 30 tuổi rất dễ đưa ta vào trạng thái chênh vênh nhưng sau đó lại chính là sự trưởng thành, chín muồi trong suy nghĩ. Tập mới talkshow CLUB30 thu hút người xem khi khai thác một chủ đề với hai lối tư duy khác nhau để cho thấy sự đa dạng, khách quan trong định hướng cuộc đời mỗi con người.

Bước qua sóng gió, sẽ có người chọn bình an, chọn “biết đủ" với những gì mình đang có như Hoàng Oanh; người lại chọn tiếp tục đương đầu, chấp nhận thử thách để chinh phục đỉnh cao mới như Minh Xù. Tưởng chừng như hai luồng quan điểm đối lập nhau, song tất cả nghệ sĩ đều đã và đang tìm cách tiếp tục cống hiến, nâng cấp chất lượng của công việc để tạo ra thêm nhiều giá trị tích cực.