Hoàng Sao thua ngược 'đại bàng Albania', dừng chân đáng tiếc ở giải billiards thế giới

Hoàng Sao thua ngược đáng tiếc

Hôm nay, người hâm mộ billiards 10 bi hướng về nhà thi đấu Phú Thọ xem cơ thủ Hoàng Sao đối đầu với Eklent Kaci tranh vé vào vòng 32 tay cơ xuất sắc của giải billiards 10 bi vô địch thế giới 2026.

Hoàng Sao (trái) thất thủ trước Eklent Kaci tại giải vô địch billiards 10 bi thế giới ở TP.HCM ẢNH: BTC

Cơ thủ Eklent Kaci với biệt danh "đại bàng Albania" là ngôi sao trong làng billiards 10 bi khi từng 2 lần vô địch thế giới. Đẳng cấp của cơ thủ này được thể hiện với 3 tình huống điều bi, "dọn bàn" hiệu quả. Thế nhưng chỉ một sai lầm đã khiến cơ thủ này phải trả giá trước Hoàng Sao.

Cơ thủ 10 bi số 1 Việt Nam nắm bắt cơ hội, phản đòn sắc bén, qua đó giành chiến thắng 4-3 ở ván 1. Tuy nhiên đó là tất cả những gì Hoàng Sao làm được bởi Eklent Kaci vùng lên mạnh mẽ bằng chiến thắng cách biệt 4-1 ở ván 2, 4-0 ở ván 3, hoàn tất màn lội ngược dòng đánh bại cơ thủ chủ nhà.

Đáng chú ý, "đại bàng Albania" có những tình huống phá bi cực tốt, tạo ra hình bi đẹp để làm chủ cuộc chơi. Chiến thắng trước Hoàng Sao đưa Eklent Kaci vào vòng 32 tay cơ xuất sắc của giải billiards 10 thế giới. Trong khi đó Hoàng Sao cũng là đại diện cuối của billiards Việt Nam phải dừng bước ở giải đấu danh giá với phần thưởng lên tới 2 tỉ đồng cho nhà vô địch.



