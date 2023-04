Hoang tàn những dự án du lịch bên tuyến đường ven biển đẹp nhất miền Trung

Trong ảnh là dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea (Cẩm An, TP.Hội An), tọa lạc tại vị trí "đất vàng" ven biển An Bàng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2020 nhưng vì nhiều lý do, đến nay dự án đã tạm dừng thi công