Tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng: Đủ yếu tố 'lừa đảo' thì khởi tố

Ngày 25.4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp các hộ dân mua đất nền của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An) tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.



Cưỡng chế thuế ở mức độ 5

Tại buổi tiếp công dân, nhiều hộ dân mua đất nền thuộc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Comlex Riverside tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) phản ánh hơn 3 tháng nay, Bách Đạt An thực hiện cầm chừng các nội dung đã kết luận của cơ quan chức năng, cũng như những cam kết của doanh nghiệp này với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam.

Dự án Khu đô thị số 7B mở rộng do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại TX.Điện Bàn C.X.

Ông Phan Thanh Bình, người mua đất từ chủ đầu tư Bách Đạt An, phản ánh hầu hết các dự án của Bách Đạt An đã hết hạn vào 31.12.2022, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không có động thái nào xin gia hạn tiến độ để tiếp tục thi công.

Ông Bình kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam cần phải có những biện pháp mạnh hơn nữa, để ba nội dung bản án được thực thi, dứt điểm.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho hay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Bách Đạt An đang dừng lại. Bởi tất cả dự án của chủ đầu tư đã hết thời gian gia hạn, mà khi chưa được gia hạn tiến độ thì không đủ cơ sở triển khai bất cứ công việc gì.

Người dân mua đất nền thuộc 3 dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư phản ánh tại buổi tiếp công dân vào sáng 25.4 NAM THỊNH

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Văn, Phó giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết về vấn đề gia hạn tiến độ đối với 3 dự án, tại cuộc làm việc mới đây, sở đã đề nghị chủ đầu tư hoàn thành hết các nghĩa vụ tài chính theo kết luận của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới chuyển 15/64 tỉ đồng tiền giải phóng mặt bằng. Hiện nay, ngành thuế đã cưỡng chế thuế ở mức độ 5, tức cấm sử dụng hóa đơn.

Thường vụ Tỉnh ủy đã tháo gỡ nhiều vướng mắc

Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện công an đã lập tổ công tác tìm hiểu về chủ đầu tư Bách Đạt An với các nội dung: chủ trương đầu tư; khả năng tài chính, những dòng tiền giữa Bách Đạt An và nhà phân phối Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (Công ty Hoàng Nhất Nam)…

"Tổ công tác sẽ sớm có báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam biết, có hướng xử lý", thượng tá Xuyên nói.

Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam trả lời một số vấn đề liên quan NAM THỊNH

Kết luận buổi tiếp công dân, ông Lê Trí Thanh cho biết vì quyền lợi của bà con, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã tháo gỡ nhiều vướng mắc để sớm thúc đẩy dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc giải quyết các vướng mắc, vấn đề liên quan có sự chuyển biến tích cực. Song có những việc rất phức tạp không thể giải quyết ngay được và lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn sớm giải quyết dứt điểm nhanh nhất, quyết tâm nhất vụ việc để ra được sổ đỏ cho dân.

"Một lần nữa chúng tôi khẳng định với bà con chúng tôi làm việc đúng theo quy định của pháp luật. Không có dung túng bất cứ ai, không chống lưng bất cứ ai. Trường hợp người dân nào có bằng chứng có người chống lưng thì báo cho tôi và công an tỉnh để xử lý. Thủ tục giải quyết hành chính đều được thực hiện trên nguyên tắc quy định của pháp luật", ông Thanh nói.

Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi họp để nghe các ngành báo cáo tất cả nội dung liên quan, nhất là xem xét việc có gia hạn dự án hay không...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh kết luận tại buổi tiếp công dân vào sáng 25.4 NAM THỊNH

"Công an tỉnh chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ báo cáo cho tôi, cho Thường trực Tỉnh ủy để nghe và có định hướng chỉ đạo, giải quyết. Cần thiết đến mức xử lý hình sự là phải xử lý. Đồng thời, sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo", ông Thanh đề nghị.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm 2017, Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Công ty Hoàng Nhất Nam đã môi giới cho khoảng 1.000 khách hàng với 1.100 lô đất nền nhưng sau đó Bách Đạt An đòi chấm dứt hợp đồng, không bàn giao đất, không ra sổ hồng cho người dân.

Hai bên liên quan vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng đã trải qua 4 phiên tòa. Kết quả các phiên tòa đều chung phán xử cả hai công ty đều phải tiếp tục hợp đồng, thực hiện dự án để giao đất và sổ hồng cho người dân.