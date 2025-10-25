Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit băng hà, hưởng thọ 93 tuổi

Khánh An
Khánh An
25/10/2025 08:28 GMT+7

Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit, thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) đã băng hà vào tối 24.10, khép lại cuộc đời tận tụy cống hiến cho hoàng gia và người dân.

Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit băng hà, hưởng thọ 93 tuổi - Ảnh 1.

Bà Sirikit duyệt đội danh dự khi đến sân bay Vnukovo ở Nga vào năm 2007, khi bà là hoàng hậu Thái Lan

ẢNH: REUTERS

Tờ Bangkok Post ngày 25.10 đưa tin Hoàng gia Thái Lan thông báo Hoàng thái hậu Sirikit đã băng hà một cách thanh thản vào lúc 21 giờ 21 phút tối 24.10 tại Bệnh viện tưởng niệm Vua Chulalongkorn, thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.

Văn phòng Hoàng gia Thái Lan cho biết đội ngũ bác sĩ theo dõi và điều trị sức khỏe của Hoàng thái hậu tại bệnh viện từ ngày 7.9.2019 phát hiện bà mắc nhiều bệnh lý và rối loạn ở nhiều hệ cơ quan, cần được chăm sóc y tế liên tục.

Theo các bác sĩ, Hoàng thái hậu Sirikit bị nhiễm trùng máu vào ngày 17.10 và dù đã được nỗ lực điều trị, tình trạng sức khỏe của bà dần xấu đi. Bà băng hà một cách thanh thản vào tối 24.10, hưởng thọ 93 tuổi.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) đã chỉ thị Văn phòng Hoàng gia tổ chức tang lễ Hoàng thái hậu với nghi thức trọng thể nhất theo truyền thống hoàng gia. Linh cữu của bà sẽ được quàn tại điện Dusit Maha Prasat trong hoàng cung ở Bangkok.

Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit băng hà, hưởng thọ 93 tuổi - Ảnh 2.

Những người ủng hộ hoàng gia cầm chân dung của hoàng thái hậu Sirikit trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 93 của bà tại Bangkok vào ngày 12.8

ẢNH: AFP

Quốc vương đã ban lệnh để tang một năm dành cho hoàng gia và các quan chức hoàng cung kể từ ngày Hoàng thái hậu băng hà.

Hoàng thái hậu Sirikit chào đời tại Bangkok ngày 12.8.1932 với tên gọi M.R. Sirikit Kitiyakara, là con gái của Hoàng tử Nakkhatra Mangala và công nương M.L. Bua Kitiyakara.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej (Rama IX), trị vì từ năm 1946 đến 2016, đã đính hôn với bà khi ở nước ngoài. Họ kết hôn tại Bangkok ngày 28.4.1950, khi bà được ban tước hiệu hoàng hậu, và được chính thức tấn phong hoàng hậu trong lễ đăng quang của nhà vua vào ngày 5.5.1950.

Hoàng thái hậu Sirikit được tôn kính vì sự cống hiến trọn đời cho phúc lợi của người dân Thái Lan. Bà đã cống hiến hết mình cho sự phát triển nông thôn, trao quyền cho phụ nữ và bảo tồn nghệ thuật, thủ công truyền thống của Thái Lan.

