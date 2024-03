Hoàng Tôn: 'Tôi làm nhạc và ra nhạc cho những người yêu quý, tin tưởng mình'

Gia nhập đường đua V-pop bằng MV Say (sẽ ra mắt 7.3), Hoàng Tôn cho rằng, hòa mình vào dòng chảy nhạc Việt tháng 3 là một niềm vinh hạnh và niềm vui của anh. “Tôi cảm thấy mình liều lĩnh khi ra bài mới vào thời điểm này, nhưng cũng rất tự hào vì điều đó. Dám liều lĩnh và chấp nhận đối diện với thử thách là dấu hiệu cho thấy mình đã sẵn sàng cho những điều to lớn hơn", quán quân Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 nói.

Say sẽ ra mắt vào 7.3 NSCC

Chọn thời điểm gần cuối ngày 7.3 ra mắt Say (22 giờ 22), theo Hoàng Tôn, đó là số được nhiều người biết đến với ý nghĩa là “con số thiên thần”, hay 22:22 trùng giờ trùng phút có dấu hiệu về nỗi nhớ, một người từng thương sẽ liên lạc. Tuy chưa hé lộ gì nhiều về phần âm nhạc của Say, nhưng qua thời điểm phát hành, người hâm mộ cũng dự đoán ca khúc này hẳn sẽ xoay quanh đề tài tình yêu và hứa hẹn làm “say lòng” khán giả.

Theo Hoàng Tôn, Say là dự án anh đã dành nhiều tâm huyết và đang rất hào hứng để gửi đến khán giả cũng như chờ đón phản hồi của người nghe. Thời gian vừa qua, nam ca sĩ chủ yếu ra mắt phiên bản audio thay vì đầu tư thực hiện MV, cũng như tập trung trình diễn tại các sự kiện và góp giọng trong các sản phẩm của nghệ sĩ trẻ (kết hợp cùng những nghệ sĩ Gen Z như HIEUTHUHAI - qua Vệ tinh, MCK - Suit & Tie, tlinh - Không cần phải nói nhiều, B Ray - Bí mật nhỏ).

Hoàng Tôn làm nhạc để "truyền cảm hứng cho những người theo dõi mình" NSCC

Hoàng Tôn được biết đến nhiều từ giải á quân Giọng hát Việt 2013. Anh nổi lên như một hiện tượng chỉ sau ca khúc Em không quay về (ca khúc do chính anh sáng tác và trình bày với rapper Yanbi, đã khiến cả 4 huấn luyện viên Giọng hát Việt là Hồng Nhung, Quốc Trung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng phải quay lại với Hoàng Tôn). Sau đó, anh tham gia các cuộc thi âm nhạc như The Remix mùa 1 (cùng nhóm PB Nation), Tuyệt đỉnh tranh tài mùa 2. Âm nhạc của Hoàng Tôn mang đậm chất riêng, với âm hưởng R&B đặc trưng. Các ca khúc do Hoàng Tôn sáng tác đều đạt hàng chục triệu lượt nghe như Để em rời xa, Dành cho em, Yêu em rất nhiều, Em không quay về...