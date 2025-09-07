Hoàng Tử Drill nói lý do tháo mặt nạ, viết đơn xin nhập ngũ

Hoàng Tử Drill tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ

Thời gian vừa qua, Hoàng Tử Drill trở thành "hiện tượng" trên các nền tảng mạng xã hội nhờ hình ảnh đeo chiếc mặt nạ bạc và ngồi đàn hát trong bóng tối. Một số sản phẩm của anh như Tháp yêu, Vì một khi, Anh mất hết rồi, Bỏ cả thế giới để yêu em và Miss Ya được khán giả mến mộ.

Hoàng Tử Drill cho biết mẹ lo lắng khi anh quyết định xin nhập ngũ Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, sau thời gian đeo mặt nạ, Hoàng Tử Drill quyết định lộ diện và sử dụng tên thật là Cao Minh Thiên Tùng. Chia sẻ với Thanh Niên về lựa chọn này, Thiên Tùng cho biết: "Ban đầu, chiếc mặt nạ là cách để tôi tự tin bước ra ánh sáng, vì tôi vốn khá rụt rè, ngại thể hiện bản thân. Hình ảnh Hoàng tử Drill giúp mình che đi sự lo lắng và tập trung hoàn toàn vào âm nhạc. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra khán giả yêu mến mình không chỉ bởi một cái tên hay chiếc mặt nạ, mà vì cảm xúc thật sự trong từng ca khúc. Thế nên, tôi quyết định tháo bỏ lớp "vỏ bọc" để sống và hát chân thành hơn với chính mình".

Trong quá trình thực hiện MV cho ca khúc Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm, Cao Minh Thiên Tùng có cơ hội trò chuyện với các thương binh, hiểu sâu về lịch sử và sự khốc liệt của chiến tranh. Vì vậy, anh tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. "Nhập ngũ là điều xuất phát từ chính bản thân, tôi có một ước mơ là trở thành một người lính bắn tỉa từ rất lâu rồi. Việc tôi công khai lá đơn xin tình nguyện nhập ngũ không phải để "khoe" mà để lan tỏa tinh thần cống hiến cho đất nước đến những người trẻ, những người đồng trang lứa. Tôi nghĩ đó là một sự tôn trọng dành cho những người đã hy sinh, đã ngã xuống cho độc lập dân tộc", ca sĩ 21 tuổi chia sẻ.

Cao Minh Thiên Tùng thừa nhận anh tổn thương vì bị chê bai sau khi tháo mặt nạ Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Cao Minh Thiên Tùng cũng cho biết dù lo lắng rằng khán giả sẽ quên mất tên mình nhưng anh tin nếu âm nhạc của mình đủ chạm đến trái tim người nghe, thì sự chờ đợi sẽ xứng đáng. Hơn nữa, đối với anh khoảng thời gian trong quân ngũ là cơ hội giúp mình chững chạc, mạnh mẽ hơn.

Cao Minh Thiên Tùng sinh năm 2004, từng ghi dấu ấn trong chương trình Vietnam Idol Kids 2016. Dẫu có bệ phóng tương đối tốt nhưng con đường hoạt động nghệ thuật của anh lại không suôn sẻ.

Mặt khác, Cao Minh Thiên Tùng trưởng thành trong gia đình không trọn vẹn. Anh trải lòng: "Ba mẹ tôi chia tay từ khi tôi còn nhỏ, chắc ba tôi vẫn chưa biết tin vì ba ít dùng mạng xã hội, còn mẹ thì lo lắm, sợ tôi không thích nghi nổi. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua. Tôi cũng lo lắng rằng mình khó hoàn thành tốt quá trình huấn luyện, nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức" chẳng có điều gì không thể khi chúng ta đã thực sự quyết tâm".

Thiên Tùng cũng từng công khai rằng anh là trẻ tự kỷ, từ nhỏ anh được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Savant. Mỗi khi nghe tiếng sét hay tiếng khoan đục lớn của công trường thì anh thường chui vào góc nhà để cào cấu cơ thể. Và việc gia đình cho Thiên Tùng làm quen với nghệ thuật và âm nhạc từ nhỏ đã giúp Tùng ổn định tâm lý hơn. Kể từ đó, âm nhạc trở thành một trong những công cụ giúp anh "chữa lành" và động lực phát triển nghệ thuật.