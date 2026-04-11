Hoàng tử Harry bị tổ chức từ thiện do chính mình thành lập khởi kiện

Nguyễn Quang Hải
11/04/2026 19:06 GMT+7

Hoàng tử Harry vừa bị tổ chức từ thiện Sentebale do anh đồng sáng lập đệ đơn kiện với cáo buộc phỉ báng. Hồ sơ tòa án cũng cho thấy cựu ủy viên hội đồng quản trị Mark Dyer là đồng bị đơn trong vụ việc này, Variety đưa tin ngày 10.4.

Theo một tuyên bố dài được đăng tải trên trang web của Sentebale vào ngày 10.4, tổ chức này xác định hai cá nhân nói trên là "những người đứng sau một chiến dịch truyền thông tiêu cực", được cho là đã lan truyền mạnh mẽ và kích hoạt làn sóng tấn công mạng nhằm vào tổ chức cũng như ban lãnh đạo.

Mâu thuẫn nội bộ đẩy vụ việc ra tòa

Tuyên bố nêu rõ: "Sentebale đã khởi động các thủ tục pháp lý tại Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales. Tổ chức tìm kiếm sự can thiệp, bảo vệ và bồi thường từ tòa án sau một chiến dịch truyền thông bất lợi có tổ chức, diễn ra từ ngày 25.3.2025, gây gián đoạn hoạt động và tổn hại danh tiếng đối với tổ chức, đội ngũ lãnh đạo và các đối tác chiến lược".

Tổ chức Sentebale cáo buộc Hoàng tử Harry và cựu ủy viên hội đồng quản trị Mark Dyer đứng sau một chiến dịch truyền thông tiêu cực, gây tổn hại đến danh tiếng và hoạt động của tổ chức này

Phía Sentebale cho biết thêm, ban lãnh đạo tin tưởng những người ủng hộ sứ mệnh của tổ chức sẽ hiểu rằng việc tiến hành hành động pháp lý, dù khó khăn nhưng là cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện tại.

Ở chiều ngược lại, đại diện của Công ty Sunshine Sachs Morgan & Lylis, phát biểu thay mặt Hoàng tử Harry và Mark Dyer, đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Người này cho rằng việc sử dụng nguồn quỹ từ thiện để theo đuổi hành động pháp lý nhằm vào chính những người đã xây dựng và hỗ trợ tổ chức trong gần 2 thập kỷ là điều không thể chấp nhận được, thay vì dành nguồn lực đó cho các cộng đồng mà tổ chức hướng tới.

Tổ chức Sentebale được Hoàng tử Harry thành lập nhằm tưởng niệm Công nương Diana, tiếp nối những giá trị nhân ái mà bà để lại

Sentebale được thành lập vào năm 2006 bởi Hoàng tử Harry và Hoàng tử Seeiso của Lesotho, với mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên tại Lesotho và Botswana, tập trung vào các vấn đề sức khỏe, bất bình đẳng kinh tế và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức này được Hoàng tử Harry sáng lập nhằm tưởng nhớ người mẹ quá cố - Công nương Diana.

Đến tháng 3.2025, cả hai nhà đồng sáng lập này cùng một số thành viên hội đồng quản trị đã đồng loạt từ nhiệm. Trong tuyên bố chung khi đó, họ cho biết mối quan hệ giữa họ và chủ tịch hội đồng quản trị đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn, tạo ra một tình thế không thể tiếp tục duy trì.

