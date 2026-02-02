Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Công chúa Charlotte đối mặt khó khăn liên quan đến Hoàng tử Harry

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
02/02/2026 17:11 GMT+7

Theo các chuyên gia, là con thứ hai của Hoàng tử William và Công nương Kate, Công chúa Charlotte có thể sẽ phải trải qua một giai đoạn nhiều thử thách khi dần xác lập vai trò của mình trong Hoàng gia Anh.

Mirror đưa tin ngày 31.1, các chuyên gia nhận định Công chúa Charlotte có thể phải đối mặt với một giai đoạn rất khó khăn trong tương lai, khi rơi vào hoàn cảnh là em ruột của người thừa kế ngai vàng, tương tự như trường hợp của Hoàng tử Harry và Công chúa Margaret.

Thân phận 'người dự phòng' và áp lực trong Hoàng gia Anh

Dù hiện tại Charlotte vẫn thường xuyên xuất hiện cùng cha mẹ tại các sự kiện quan trọng và được xem là một thành viên nổi bật trong các nhiệm vụ của Hoàng gia Anh, song việc là con thứ hai khiến cô bé khó tránh khỏi cái gọi là thân phận "người dự phòng" đã tồn tại suốt nhiều thế hệ trong chế độ quân chủ Anh.

Công chúa Charlotte đối mặt với khó khăn liên quan đến Hoàng tử Harry - Ảnh 1.

Công chúa nhỏ Charlotte đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện hoàng gia trang trọng

Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Biên tập viên hoàng gia của ITV News - ông Chris Ship, cho rằng Công chúa Charlotte sớm muộn sẽ phải đối diện với thực tế rằng sự chú ý của Hoàng gia Anh gần như luôn tập trung vào anh trai cả là Hoàng tử George. "Đó là một vị trí rất khó xử", ông nhận định, đồng thời cho rằng Charlotte sẽ phải học cách chấp nhận vai trò của mình khi Hoàng tử George sau này trở thành Quốc vương.

Ông Chris Ship so sánh trường hợp của Charlotte với Công chúa Margaret - em gái của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Trong những năm 1950, Công chúa Margaret từng chật vật tìm chỗ đứng dưới cái bóng quá lớn của chị gái. Cuộc tình của bà với sĩ quan không quân Peter Townsend đã không thể đi đến hôn nhân vì ông là người đã ly hôn, điều đi ngược lại quan điểm của Giáo hội Anh và vai trò người đứng đầu giáo hội của Nữ hoàng.

Cuối cùng, Công chúa Margaret buộc phải lựa chọn giữa tình yêu cá nhân và bổn phận hoàng gia. Theo ông Chris Ship: "Có nhiều điểm tương đồng giữa Công chúa Margaret và Hoàng tử Harry, khi cả hai đều là 'người dự phòng' cho người thừa kế mà không có một vai trò rõ ràng cho riêng mình. Margaret hẳn đã từng tự hỏi sự hiện diện của mình có ý nghĩa gì, khi mọi thứ đều xoay quanh chị gái bà".

Công chúa Charlotte đối mặt với khó khăn liên quan đến Hoàng tử Harry - Ảnh 2.

Charlotte được dự báo sẽ đối mặt với áp lực lớn khi anh trai là Hoàng tử George trở thành Quốc vương

Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Ông nói thêm rằng đây có thể cũng là điều Công chúa Charlotte sẽ phải chấp nhận trong tương lai, khi Hoàng tử George lên ngôi và cô cần tự tìm cho mình một con đường phù hợp trong Hoàng gia Anh.

Những áp lực của thân phận "kẻ thay thế" từng được Hoàng tử Harry nhắc đến rõ ràng trong cuốn hồi ký gây tranh cãi mang tên Spare. Trong sách, anh viết rằng mình luôn sống như cái bóng của anh trai William: "Tôi được sinh ra để làm phương án dự phòng, để hỗ trợ và thay thế nếu cần thiết".

Công chúa Charlotte đối mặt với khó khăn liên quan đến Hoàng tử Harry - Ảnh 3.

Các chuyên gia nhận định Công nương Kate sẽ là chỗ dựa vững vàng, đồng hành và định hướng cho con gái trên hành trình trưởng thành

Ảnh: Instagram princeandprincessofwales

Những chia sẻ này được cho là minh chứng rõ nét cho những hệ lụy tâm lý và vị thế phức tạp mà các thành viên hoàng gia sinh ra không phải để kế vị có thể phải đối mặt và cũng là lý do khiến nhiều người lo ngại về tương lai và vai trò của Công chúa Charlotte.

