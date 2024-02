Hoàng tử Harry nhận được khoản bồi thường đáng kể từ báo giới

Hoàng tử Harry (39 tuổi) nhận được điều mà luật sư công bố là một thỏa thuận "đáng kể" đối với Mirror Group Newspaper (MGN) vào cuối tuần qua, trong khi các nhà xuất bản cũng sẽ trả khoảng 500.000 USD chi phí pháp lý của Harry.

Hoàng tử Harry thắng kiện nhiều tờ báo PEOPLE

Vào tháng 12.2023, Công tước xứ Sussex đã giành được hơn 180.000 USD sau khi chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Fancourt - ra phán quyết rằng 15 trong số 33 bài báo viết về các cáo buộc liên quan đến Hoàng tử Harry do MGN xuất bản "là sản phẩm của việc hack điện thoại di động Harry hoặc điện thoại di động các cộng sự của anh ấy. Đó là sản phẩm của việc thu thập thông tin bất hợp pháp".

Vào ngày 9.2, nhóm xuất bản báo chí đã đạt được thỏa thuận giải quyết phần còn lại trong đơn kiện của Harry đối với công ty xuất bản các tờ báo The Daily Mirror, The Sunday Mirror và The People.

Bên ngoài tòa án, luật sư David Sherbourne của Hoàng tử Harry đọc một tuyên bố, trong đó Harry nêu rõ: "Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn tiếp tục. Tôi tin vào sự thay đổi tích cực mà phiên tòa mang lại cho tất cả chúng ta. Đó chính là lý do tại sao tôi bắt đầu việc này và tại sao tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng. Sau chiến thắng của chúng tôi vào tháng 12.2023, MGN cuối cùng đã thừa nhận phần còn lại trong yêu cầu bồi thường của tôi trong hai phiên tòa với bằng chứng bổ sung gồm 115 bài báo khác. MGN đã hành động trong nhiều năm và sau đó tìm cách che giấu sự thật".

Hoàng tử Harry nhắc lại lời kêu gọi của mình được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, sau đó cảnh sát mở một cuộc điều tra, đồng thời Harry cũng chỉ trích cựu biên tập viên tờ The Daily Mirror - Piers Morgan.

Vào tháng 12.2023, Morgan nói "chưa bao giờ hack điện thoại hoặc bảo ai khác hack điện thoại".

Luật sư của Hoàng tử Harry - David Sherbourne - đến London vào tháng 6.2023 AFP

Theo The Guardian, về phần mình MGN đã đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi rất vui vì đã đạt được thỏa thuận này, điều này giúp hoạt động kinh doanh của chúng tôi rõ ràng hơn để tiếp tục phát triển sau những sự kiện diễn ra nhiều năm trước và chúng tôi đã xin lỗi về điều đó". Công tước xứ Sussex lần đầu tiên đệ đơn kiện MGN vào năm 2019 với cáo buộc thư thoại trên điện thoại của anh đã bị hack - một cách thu thập thông tin bất hợp pháp.

Phiên tòa bắt đầu từ tháng 5.2023. Con trai út của Vua Charles đã 'làm nên lịch sử' vào tháng 6.2023 với tư cách là thành viên đầu tiên của hoàng gia Anh ra trước tòa sau 130 năm khi anh làm chứng chống lại tập đoàn báo chí.

Vào tối 8.2, sau chuyến đi một mình chớp nhoáng về London (Anh) để gặp cha khi Cung điện Buckingham thông báo nhà vua được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Hoàng tử Harry đã bất ngờ xuất hiện tại sự kiện NFL Honors ở Las Vegas (Mỹ) để trao giải thưởng.